Liên danh Tập đoàn Sơn Hải và DN của tỷ phú Trần Bá Dương đề xuất nâng vốn lên gần 10.800 tỷ đồng để làm tuyến cao tốc rút ngắn thời gian từ Đông Nam Bộ đến Tây Nguyên

Liên danh xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải – Sơn Hải vừa có tờ trình đề xuất Bộ Xây dựng xem xét, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Dầu Giây – Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo văn bản do Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh đại diện liên danh ký, nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh phạm vi đầu tư, sơ bộ tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án.

Cụ thể, sơ bộ tổng mức đầu tư được đề xuất nâng từ 8.365,6 tỷ đồng lên 10.773,2 tỷ đồng, tăng hơn 2.407 tỷ đồng. Trong đó, vốn do nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án thu xếp tăng từ khoảng 7.065 tỷ đồng lên khoảng 9.343 tỷ đồng, bổ sung hơn 2.277 tỷ đồng; vốn Nhà nước tham gia dự án tăng từ 1.300 tỷ đồng lên 1.430 tỷ đồng.

Theo liên danh, nguyên nhân chính khiến tổng mức đầu tư tăng là việc chuyển từ phương án phân kỳ sang đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh. Một số vị trí giao cắt và nút giao Tân Phú tại Km57+700 cũng được đề xuất điều chỉnh thiết kế theo yêu cầu của địa phương, nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác và bảo đảm kết nối giao thông đồng bộ.

Trước đó, vào tháng 12/2025, liên danh Trường Hải – Sơn Hải đã kiến nghị đầu tư hoàn chỉnh cao tốc Dầu Giây – Tân Phú ngay từ đầu. Dự án khởi công giữa tháng 8/2025, với phương án giai đoạn 1 xây dựng 4 làn xe, nền đường rộng 17 m. Một số hạng mục như xử lý đất yếu, nền đào đắp cao, nút giao liên thông, cầu và đoạn dừng khẩn cấp được thiết kế theo quy mô hoàn chỉnh, tương ứng nền đường rộng 24,75 m.

Theo đề xuất mới, toàn tuyến sẽ được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, gồm 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m, vận tốc thiết kế 100 km/h theo TCVN 5729:2012. Nhà đầu tư cho rằng phương án này giúp tiết kiệm chi phí gia cố mái taluy, di dời hệ thống an toàn giao thông, hạn chế việc huy động thiết bị nhiều lần và tạo thuận lợi cho thi công, vận hành.

Liên danh cũng kiến nghị cập nhật chiều dài tuyến từ 60,1 km lên 60,24 km theo báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt, đồng thời điều chỉnh tên các địa danh hành chính nơi dự án đi qua.

Điểm đầu tuyến tại Km0, giao với quốc lộ 1 và trùng điểm cuối cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Điểm cuối tại Km60+243, giao cắt quốc lộ 20 để kết nối với cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc.

Về tiến độ, do cần bổ sung các thủ tục để đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh, liên danh đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, tính từ năm 2024, dự kiến cơ bản hoàn thành vào quý II/2028 và đưa vào khai thác từ quý III/2028.

Đến thời điểm lập tờ trình, công tác khảo sát đã hoàn thành. Các gói thầu thi công, lắp đặt thiết bị trên hai đoạn Km0+000 – Km28+000 và Km28+000 – Km60+243,83 đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng.

Cao tốc Dầu Giây – Tân Phú là đoạn đầu của tuyến Dầu Giây – Liên Khương, thuộc nhóm dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia. Theo thông tin công bố trước đây, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8.496 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến 24 tháng và mục tiêu hoàn thành ngày 19/8/2027.