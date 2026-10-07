Đồng Nai thu hồi hơn 1.700m2 đất của Sonadezi do chấm dứt dự án đầu tư

Theo Quyết định số 3136/QĐ-UBND ngày 2/10/2026, UBND TP Đồng Nai quyết định thu hồi diện tích 1.746,2 m² đất tại phường Trảng Bom của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, mã: SNZ, UPCoM).

Theo đó, TP Đồng Nai thu hồi diện tích 1.746,2 m² đất của Sonadezi tại phường Trảng Bom, TP Đồng Nai, trước đây thuộc xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ Trích lục và đo chỉnh lý khu đất bản đồ địa chính số 304/TLCL (tờ số 2), tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Khảo sát và Xây dựng 6 xác lập ngày 24/5/2012, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai xác nhận ngày 26/5/2012.

Lý do là khu đất diện tích 1.746,2 m² nêu trên thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến cống thoát nước Khu công nghiệp Giang Điền đã chấm dứt hoạt động thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024.

Ảnh minh họa. Nguồn: SNZ

Sau quyết định thu hồi này, UBND TP Đồng Nai tiếp tục có Quyết định số 3137/QĐ-UBND ngày 2/10/2026 về việc giao diện tích đất nói trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai để quản lý, xây dựng phương án khai thác theo quy định.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai tiếp nhận khu đất diện tích 1.746,2 m² do Sonadezi bàn giao để xây dựng phường án khai thác theo quy định, đồng thời, tổ chức quản lý nghiêm ngặt, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm hoặc tự ý sử dụng đất mặt nước khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Về tình hình kinh doanh của Sonadezi, tại Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 06 tháng đầu năm 2026, SNZ ghi nhận doanh thu gần 2.752 tỷ đồng, giảm 25,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động kinh doanh KCN giảm 69,32%, dịch vụ thu gom rác và xử lý chất thải giảm 18,59%.

Do giá vốn giảm ít hơn nên lợi nhuận gộp giảm tới hơn 43% còn gần 1.029 tỷ đồng. Bù lại, doanh thu tài chính kỳ này tăng tới 62% lên mức gần 113 tỷ đồng. Mặt khác, doanh nghiệp tiết giảm hầu hết các loại chi phí trong kỳ.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của SNZ ở mức hơn 727 tỷ đồng, giảm gần 44% so với nửa đầu năm 2025.