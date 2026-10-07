Chủ tịch Kosy Group và doanh nghiệp liên quan bị bán giải chấp cổ phiếu

Ảnh minh họa: KOS

Ngày 6/10, Công ty CP Kosy (MCK: KOS) đã có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Cụ thể, trong thời gian từ 30/9 đến 6/10, ông Nguyễn Việt Cường- Chủ tịch HĐQT bị công ty chứng khoán thực hiện giải chấp 810 cổ phiếu KOS. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh.

Sau sau dịch, ông Nguyễn Việt Cường giảm sở hữu về hơn 73,37 triệu cổ phiếu KOS, tương ứng 33,43% vốn doanh nghiệp.

Cùng chiều diễn biến, ngày 29/9/2026 và từ ngày 1/10/2026 đến 5/10/2026, Công ty TNHH Đầu Tư Địa ốc Kosy cũng bị bán giải chấp 8.000 cổ phiếu. Sau khi bị bán giải chấp, Đầu Tư Địa ốc Kosy giảm sở hữu từ hơn 9,97 triệu cổ phiếu (4,61%) về 9,96 triệu cổ phiếu (4,605%).

Được biết, ông Nguyễn Việt Cường- Chủ tịch HĐQT Kosy Group, hiện đang là Chủ tịch HĐTV Đầu tư Địa ốc Kosy. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Hằng- Phó Chủ tịch HĐQT Kosy Group, là thành viên góp vốn tại Đầu tư Địa ốc Kosy. Hiện, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hằng đang sở hữu gần 13,9 triệu cổ phiếu KOS, tương ứng 6,42% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Trong một diễn biến khác, Kosy mới đây đã công bố Nghị quyết thông qua kết quả chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng Thủy điện (Tư vấn đầu tư xây dựng Thủy điện).

Cụ thể, doanh nghiệp này đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Tư vấn đầu tư xây dựng Thủy điện theo kế hoạch đã công bố tại Nghị quyết 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2026.

Kể từ khi giao dịch chuyển nhượng hoàn tất, Kosy không còn sở hữu vốn góp tại Tư vấn đầu tư xây dựng Thủy điện, đồng nghĩa với việc không còn ghi nhận doanh nghiệp này là công ty con.

Theo BCTC hợp nhất bán niên 2026 của KOS, Tư vấn đầu tư xây dựng Thủy điện hoạt động kinh doanh chính là thủy điện. Tại ngày 30/6/2026, tỷ lệ vốn góp của Kosy tại Tư vấn đầu tư xây dựng Thủy điện là 90%, tỷ lệ quyền biểu quyết và tỷ lệ lợi ích tương đương với tỷ lệ vốn góp.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, Kosy Group mang về doanh thu thuần gần 722,7 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 15,4 tỷ đồng, tăng gần 121%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Kosy Group tăng 4,4% so với đầu năm, lên mức hơn 5.078,4 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tới 54,7% tổng tài sản, ở mức gần 2.778,5 tỷ đồng, .

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 2.725,6 tỷ đồng, tăng 7,8% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính hơn 1.997,7 tỷ đồng, chiếm 73,3% tổng nợ.