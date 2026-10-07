Giao hơn 7,2ha đất cho Becamex Group để thực hiện dự án khu dân cư

Cổng TTĐT TP.HCM đăng tải, UBND TP.HCM ban hành Quyết định giao đất (đợt 5) cho Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP (Becamex Group, MCK: BCM) để thực hiện Dự án Khu dân cư ấp 5C tại phường Thới Hòa.

Theo đó, UBND Thành phố giao cho Becamex Group khu đất 72.489,9 m2; trong đó, đất ở tại đô thị (đất ở liên kế phố) có diện tích 34.767,5 m2; đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng (đất công viên cây xanh) có diện tích 13.728,5 m2; đất công trình giao thông (đất giao thông nội bộ, đất hành lang kỹ thuật sau nhà) có diện tích 16.098,0 m2; đất công trình cấp nước, thoát nước (đất kỹ thuật khác) có diện tích 2.881,8 m2; đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng (đất hành lang đường điện) có diện tích 5.014,1 m2.

Thời hạn sử dụng đất đến ngày 7/5/2059. Đối với đất ở tại đô thị (đất ở liên kế phố), Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Đối với đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng (đất công viên cây xanh), đất công trình giao thông (đất giao thông nội bộ, đất hành lang kỹ thuật sau nhà), đất công trình cấp nước, thoát nước (đất kỹ thuật khác), đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng (đất hành lang đường điện) không nhằm mục đích kinh doanh, Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Becamex Group có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bàn giao cho các cơ quan chuyên ngành quản lý theo quy định.

Chủ đầu tư được giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất phải nộp, hướng dẫn thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

UBND phường Thới Hòa phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan xác định ranh giới, mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Becamex Group; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, quy hoạch; kịp thời xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật; phối hợp Sở Xây dựng trong việc tiếp nhận và quản lý hạ tầng kỹ thuật trong dự án theo quy định.

Becamex Group tiền thân là Công ty Thương nghiệp tổng hợp Bến Cát, được thành lập vào năm 1976. Hiện tại, tập đoàn đã trở thành nhà phát triển bất động sản công nghiệp và Đô thị uy tín tại Việt Nam với 30 Khu công nghiệp, hiện diện tại 15/34 tỉnh thành cả nước, mạng lưới 26 doanh nghiệp thành viên trong nhiều lĩnh vực (Y tế, giáo dục, viễn thông, năng lượng, hạ tầng…).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Becamex Group ghi nhận doanh thu thuần gần 890,9 tỷ đồng, giảm 64,7% so với cùng kỳ năm trước. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 211,1 tỷ đồng, giảm 85,6%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Becamex Group mang về doanh thu thuần hơn 1.661,8 tỷ đồng, giảm 65% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 320,5 tỷ đồng, giảm 82,6%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Becamex Group tăng 2,6% so với đầu năm, lên mức gần 62.605,9 tỷ đồng; tổng nợ phải trả gần 40.152,3 tỷ đồng, tăng 7,2%.