Cao tốc Bến Lức – Long Thành mở dòng giao thương về Thanh Phú Centre Point

Cao tốc thông xe, cửa ngõ phía Tây mở thêm hướng phát triển

Từ 0h ngày 1/10, gần 58 km cao tốc Bến Lức – Long Thành chính thức được khai thác toàn tuyến, cho phép phương tiện di chuyển liên tục từ Tây Ninh tới Đồng Nai và ngược lại mà không phải đi qua các trục nội đô TP.HCM. Hành trình từ miền Tây tới Đồng Nai nhờ đó được rút ngắn hơn một giờ so với trước.

Cao tốc Bến Lức – Long Thành thông xe toàn tuyến, mở rộng kết nối liên vùng và tạo thêm động lực phát triển cho bất động sản cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

Với Bến Lức – cửa ngõ phía Tây TP.HCM, cao tốc Bến Lức – Long Thành không chỉ tạo đột phá về thời gian di chuyển mà còn mở rộng hướng giao thương về khu Nam TP.HCM, Đồng Nai và Long Thành. Từ vị trí vốn gắn với trục TP.HCM – miền Tây, khu vực nay có điều kiện đón thêm dòng hàng hóa, dòng người và các hoạt động kinh tế qua lại giữa các vùng.

Cao tốc Bến Lức – Long Thành đi vào vận hành cũng cho thấy bức tranh hạ tầng phía Tây đang bước sang một giai đoạn mới. Trong thời gian tới, Quốc lộ 1 và ĐT830C – Nguyễn Hữu Trí tiếp tục được nâng cấp, trong khi Vành đai 3 và Vành đai 4 từng bước định hình mạng lưới giao thông liên vùng. Cùng với tuyến cao tốc vừa thông xe, những công trình này sẽ tiếp tục rút ngắn hành trình giữa Bến Lức với TP.HCM và các khu vực lân cận, tạo thêm động lực tăng trưởng cho toàn khu Tây.

Thanh Phú Centre Point đón nhịp phát triển mới từ hạ tầng

Nằm tại trung tâm Bến Lức, Thanh Phú Centre Point hưởng lợi trực tiếp khi hành trình về TP.HCM ngày càng thuận tiện, đồng thời phạm vi di chuyển được mở rộng về khu Nam và Đông Nam Bộ. Dự án nhờ đó tiếp cận thêm nhóm cư dân muốn nâng cấp không gian sống nhưng vẫn duy trì công việc và các mối quan hệ thường xuyên tại thành phố.

Không chỉ mở rộng nhu cầu an cư, vị trí giao thoa của nhiều hướng di chuyển còn mở ra dư địa để Thanh Phú Centre Point hình thành một điểm đến thương mại mới trong tương lai. Khi dự án đi vào vận hành, lợi thế vị trí sẽ có thêm điều kiện để chuyển hóa thành những dòng khách đa dạng với nhu cầu mua sắm, ẩm thực, vui chơi, gặp gỡ, sự kiện và lễ hội.

Sức sống thương mại từ đa dạng nguồn khách và hệ tiện ích biểu tượng, góp phần khơi mở cơ hội kinh doanh và khai thác cho các chủ sở hữu tại Thanh Phú Centre Point.

Lợi thế hạ tầng được nối dài bởi hệ tiện ích được quy hoạch không chỉ để phục vụ cư dân, mà còn hướng tới tạo thêm những điểm đến mới cho toàn khu Tây TP.HCM. Trong đó, Mega Mall quy mô 9,5 ha, kết hợp cùng Strip Mall và nhà phố thương mại, mở ra một cực mua sắm – ẩm thực – dịch vụ quy mô lớn, trong khi Quảng trường sự kiện 1,2 ha với sức chứa khoảng 10.000 người có thể trở thành một hạ tầng sự kiện mới của khu vực, trở thành điểm hẹn cho các chương trình văn hóa, lễ hội và sự kiện quy mô lớn.

Ở lớp trải nghiệm, Công viên Trung tâm khoảng 8 ha, tổ hợp thể thao tiêu chuẩn quốc tế, hệ cảnh quan mặt nước và hồ bơi resort đảo nổi 3.300 m² bổ sung những không gian vui chơi, vận động và thư giãn có quy mô mà khu vực còn thiếu. Khi các lớp tiện ích này cùng đi vào vận hành, Thanh Phú Centre Point không chỉ phục vụ nhu cầu của cộng đồng cư dân nội khu, mà có cơ sở để mở rộng sức hút tới người dân Bến Lức và các khu vực lân cận.

Khi cư dân tạo nên nhịp sống mỗi ngày, còn dòng khách tiếp thêm sức sống cho thương mại, dịch vụ và sự kiện, mỗi mảnh ghép BĐS tại Thanh Phú Centre Point cũng phát huy giá trị khai thác.

Ở góc độ tài sản, quá trình hoàn thiện hạ tầng đang tạo thêm động lực cho bất động sản cửa ngõ phía Tây. Khi các công trình giao thông trọng điểm lần lượt đi vào vận hành, mặt bằng giá trị khu vực được kỳ vọng tiếp tục cải thiện. Trong bối cảnh khu Tây vẫn còn nhiều dư địa phát triển, chủ sở hữu tại Thanh Phú Centre Point vừa có thể lựa chọn một môi trường an cư – kinh doanh chất lượng, vừa sở hữu tài sản có tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian.

Cao tốc Bến Lức – Long Thành thông xe là chuyển động mới nhất trong bức tranh hạ tầng cửa ngõ phía Tây. Khi hạ tầng đi trước mở đường, dòng giao thương, cư dân và các hoạt động kinh tế cũng theo đó hội tụ. Với Thanh Phú Centre Point, đó là cơ hội để lợi thế vị trí tiếp tục được chuyển thành sức sống của một điểm đến giao thương – trải nghiệm – lễ hội, từng bước làm rõ giá trị của một "Tâm điểm trù phú" tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM.