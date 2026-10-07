Phường Phương Liệt chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Quốc lộ 1A cho 11 hộ dân đầu tiên

Đây là những hộ dân đầu tiên nhận tiền bồi thường, hỗ trợ trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn phường.

11 hộ dân đầu tiên nhận tiền bồi thường, hỗ trợ

Theo phương án được phê duyệt, đợt 1, UBND phường Phương Liệt thực hiện chi trả tổng số tiền hơn 132,7 tỷ đồng cho 11 hộ dân.

Việc chi trả được thực hiện đối với người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ trên địa bàn phường Phương Liệt.

Các đại biểu và hộ dân tham dự buổi chi trả. Ảnh: ND

Phát biểu tại buổi chi trả, Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Nguyễn Kim Sơn cảm ơn các hộ dân đã đồng hành, hợp tác và chia sẻ trách nhiệm với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được UBND thành phố Hà Nội giao.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liệt, đây là dự án hạ tầng có ý nghĩa quan trọng đối với công tác chỉnh trang đô thị, từng bước cải thiện hệ thống giao thông, nâng cao chất lượng không gian sống và tạo động lực phát triển cho khu vực phía Nam thành phố.

UBND phường Phương Liệt cam kết tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các thủ tục, chính sách đã được phê duyệt; rà soát, giải quyết và tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những trường hợp còn vướng mắc, trên tinh thần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo quy định.

Lãnh đạo phường cũng mong muốn các hộ gia đình tiếp tục phối hợp với chính quyền để hoàn thành việc bàn giao mặt bằng theo tiến độ. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết theo thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao tinh thần hợp tác, đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai dự án. Ảnh: NT

Tại buổi chi trả, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Phương Liệt thông tin cụ thể về quy trình nhận tiền bồi thường, hướng dẫn người dân hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai.

Quá trình chi trả có sự hỗ trợ của lực lượng Công an phường nhằm bảo đảm an toàn, thuận lợi cho người dân.

Nhiều hộ dân chủ động bàn giao mặt bằng

Trong số 11 hộ dân đầu tiên nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, ông Nguyễn Hữu Minh, trú tại số nhà 246 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt cho biết, gia đình đã sinh sống tại địa phương khoảng 40 năm, căn nhà hiện là nơi ở của 3 thế hệ với 7 nhân khẩu, trên diện tích gần 70m².

Khi thực hiện giải phóng mặt bằng dự án, gia đình ông Minh thuộc nhóm những hộ dân chủ động bàn giao mặt bằng sớm, với diện tích 68,1m². Hơn 2 tháng qua, gia đình ông đã thuê nhà tạm cư, di chuyển phần lớn tài sản để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Các hộ dân thực hiện quy trình nhận tiền bồi thường. Ảnh: ND

Ông Minh cho biết, khi nhận được thông tin phải bàn giao phần lớn diện tích nhà, đất đang sử dụng, gia đình không tránh khỏi băn khoăn. Tuy nhiên, sau khi được chính quyền phường và Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng trực tiếp tuyên truyền, giải thích, gia đình đã xác định phối hợp với địa phương để thực hiện.

“Cán bộ UBND phường và Ban quản lý dự án giải thích rất chu đáo, giúp giải tỏa nhiều thắc mắc cho nhân dân. Dù cuộc sống mới hiện có nhiều xáo trộn nhưng được sự động viên đầy trách nhiệm, gia đình tôi rất yên tâm và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ”, ông Nguyễn Hữu Minh chia sẻ. Đồng thời bày tỏ mong muốn, dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp giao thông thuận tiện hơn, cảnh quan đô thị đẹp hơn và chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao.

Cơ quan chức năng tiến hành tháo dỡ một số công trình của các hộ gia đình đã hoàn tất các thủ tục bàn giao mặt bằng. Ảnh: ND

Theo số liệu sau khi điều tra, đo đạc, kiểm đếm, công tác giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A trên địa bàn phường Phương Liệt ảnh hưởng đến 14 tổ chức, 232 hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ; 3 khu tập thể cũ 5 tầng với tổng số 195 căn hộ và 1 nhà tập thể cũ 2 tầng với 20 căn hộ. Ngoài ra, dự án còn ảnh hưởng đến phần diện tích đất giao thông do UBND phường Phương Liệt quản lý, khoảng 42.667,2m².

Địa điểm tái định cư được bố trí tại Khu đô thị đa mục tiêu thuộc khu vực các xã Tam Hưng và Bình Minh (huyện Thanh Oai cũ).

Cùng với việc tổ chức chi trả cho 11 hộ dân đầu tiên, trong chiều 6-10, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Phương Liệt cũng tiến hành tháo dỡ một số công trình của những hộ gia đình đã hoàn tất các thủ tục liên quan, qua đó từng bước bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.