Những lần Novaland “khổ sở” vì các thông tin “phá sản”, “cầu cứu”, chủ tịch rời ghế…

Tháng 10/2022, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) cho biết, trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một đoạn nội dung: “Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Biên Hòa cung cấp hồ sơ cho Phòng An ninh kinh tế - Công an TP.HCM về dự án IZUMI CITY và dự án AQUA CITY về sai phạm trong quản lý đất đai của Liên hiệp HTX Dịch vụ Nông nghiệp Đồng Nai (Dona Coop) trước ngày 15/11/2022”.

Novaland khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật và Tập đoàn đang làm việc với các cơ quan chức năng để có những biện pháp xử lý xác đáng việc lan truyền nội dung xuyên tạc trên, gây tâm lý hoang mang của cộng đồng xã hội, khách hàng, nhà đầu tư…

Bên cạnh đó, Novaland cho biết, trên mạng xã hội cũng lan truyền hình ảnh về đơn cầu cứu gửi Bộ Xây dựng của tập đoàn, tuy nhiên đây là thông tin cũ liên quan đến một dự án từ năm 2020 và khi đó dự án này đang được xem xét, giải quyết.

Novaland cho rằng việc chỉ lấy trang cuối của văn bản cũng như cắt dán, lồng ghép nhiều thông tin bình luận không phù hợp, xuyên tạc sự thật về hoạt động tập đoàn đã gây tâm lý hoang mang cho nội bộ, cộng đồng, khách hàng, nhà đầu tư, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín, tác động xấu đến hoạt động của tập đoàn.

Đến cuối tháng 11/2022, sau khi cổ phiếu NVL giảm sàn 14 phiên liên tiếp xuống còn 25.350 đồng/cp, các thông tin liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp lan truyền trên thị trường. Khi ấy, ban lãnh đạo Novaland khẳng định, các tin đồn về tình hình nợ và khả năng thanh toán của tập đoàn là không chính xác. Các hoạt động phát hành trái phiếu của Novaland đều tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Về hoạt động phát triển các dự án, đội ngũ của Novaland và các đối tác, nhà thầu làm việc liên tục để hoàn thiện các bất động sản và bàn giao cho khách hàng theo đúng tiến độ của hợp đồng ký kết.

Thông báo của tập đoàn cũng cho biết, để đảm bảo năng lực tài chính và chuẩn bị cho các dự án sắp tới, Novaland đã tích cực làm việc với các đối tác tài chính trong nước và quốc tế. Tập đoàn tiếp tục nhận được những cam kết và hỗ trợ mạnh mẽ về tài chính từ các đối tác.

Ngày 14/1/2025, thông tin việc ông Bùi Thành Nhơn có đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland, đồng thời từ nhiệm khỏi HĐQT tập đoàn từ 20/1/2025 bắt đầu xuất hiện. Novaland khẳng định đây là thông tin bịa đặt, hoàn toàn sai sự thật, gây hiểu lầm nghiêm trọng cho khách hàng, đối tác, cổ đông, nhà đầu tư của Novaland, gây xôn xao dư luận.

Novaland cho biết, tập đoàn vẫn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và không có bất kỳ sự xáo trộn nào trong đội ngũ ban lãnh đạo. Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland vẫn đảm nhiệm vị trí, trực tiếp chỉ đạo, định hướng cho các hoạt động của tập đoàn.

Công ty cũng khẳng định đang quyết liệt phục hồi, nỗ lực thực hiện các cam kết để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các bên liên quan, vì sự phát triển bền vững.

Mới nhất, ngày 6/10, Tập đoàn Novaland phát đi thông cáo khẳng định các thông tin cho rằng doanh nghiệp "phá sản", "mất khả năng hoạt động" hoặc có nội dung tương tự đang lan truyền trên một số trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các kênh truyền thông là không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý và hoạt động thực tế của công ty.

Theo Novaland, doanh nghiệp ghi nhận một số nội dung có tính chất khẳng định hoặc suy diễn về tình hình hoạt động của tập đoàn. Novaland cho rằng những thông tin này có thể dẫn đến cách hiểu không đầy đủ hoặc sai lệch về tình hình doanh nghiệp.

Tập đoàn hiện đang tập trung triển khai các giải pháp tái cấu trúc, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện các giải pháp liên quan đến nghĩa vụ đối với khách hàng, đối tác và các bên có liên quan.

Trong 4 năm qua, Novaland đã liên tiếp vướng phải những thông tin về khả năng tài chính, hoạt động doanh nghiệp và tình hình triển khai các dự án. Theo đó, doanh nghiệp này cũng nhiều lần phải lên tiếng đính chính.



