Tiến Phước Group của doanh nhân Nguyễn Thành Lập nợ thuế hơn 45 tỷ đồng

Mới đây, Thuế TP.HCM đã thực hiện công khai thông tin 4.125 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm tháng 8/2026 với tổng số tiền hơn 11.930 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty CP Bất động sản Tiến Phước (Tiến Phước Group) cũng góp mặt trong danh sách này với số tiền nợ thuế hơn 45 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Tiến Phước Group tiền thân là Công ty Nông sản Tinh dầu Tiến Phước, được thành lập tháng 10/1992. Đến năm 2003, doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty TNHH Tiến Phước. Năm 2015, chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty CP với tên gọi Công ty CP Bất động sản Tiến Phước.

Ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trụ sở chính đặt tại 542 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP.HCM.

Tại công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 31/3/2015, vốn điều lệ của Bất động sản Tiến Phước đang ở mức 860 tỷ đồng với 5 cổ đông sáng lập gồm ông Nguyễn Thành Lập (tỷ lệ 60%), bà Nguyễn Thị Mỹ Anh (tỷ lệ 10%), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (tỷ lệ 10%), bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (tỷ lệ 10%) và Nguyễn Thị Mỹ Phương (tỷ lệ 10%).

Phối cảnh Dự án Senturia Nam Sài Gòn. Ảnh: Tiến Phước Group

Ông Nguyễn Thành Lập (SN 1950) chính là nhà sáng lập Tiến Phước Group, đồng thời đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật.

Ngoài ra, ông Lập còn làm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Bất động sản Nguyên Hương; Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Golden Axis.

Quay trở lại với Tiến Phước Group, 4 cổ đông còn lại của công ty đều là con gái của ông Nguyễn Thành Lập. Trong đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại Tiến Phước Group.

Đến ngày 12/8/2017, Tiến Phước Group đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên mức 1.500 tỷ đồng và tăng lên 2.018 tỷ đồng vào ngày 9/10/2017.

Tiến Phước Group được biết đến là tập đoàn bất động sản đình đám, đầu tư nhiều dự án tại TP.HCM như: Dự án Senturia Nam Sài Gòn, Khu đô thị Palm City, Khu đô thị Empire City, Khu dân cư Long Trường, Khu căn hộ cao cấp The Estella, Khu dân cư Senturia Vườn Lài,...

Trong số các dự án kể trên, dự án Senturia Nam Sài Gòn là một trong các dự án làm nên tên tuổi của Tiến Phước Group. Theo giới thiệu, dự án có tổng diện tích 19,8 ha, mật độ xây dựng khoảng 29,34%, quy mô 441 sản phẩm gồm 263 nhà phố, 94 căn biệt thự và 84 căn nhà phố thương mại (shophouse).

Theo nguồn tin của PV cho thấy, hồi tháng 12/2025, Tiến Phước Group đã dùng quyền tài sản thuộc một phần Dự án Senturia Nam Sài Gòn bao gồm nhưng không giới hạn: số tiền bảo hiểm, lợi ích thu được từ Dự án, hoa lợi, lợi tức, khoản phải thu, khoản phí thu từ việc kinh doanh, khai thác tại Dự án, và các quyền lợi ích phát sinh khác (nếu có) đem thế chấp tại Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)- Chi Nhánh TP.HCM Trung tâm khách hàng doanh nghiệp lớn.

Trước đó, trong năm 2024, Tiến Phước cũng thế chấp phần vốn góp thuộc sở hữu của công ty ở Công ty TNHH Bất Động Sản Nguyên Phương tại Ngân Hàng TMCP Phương Đông (OCB)- Chi nhánh TP.HCM.

Đáng chú ý, hồi tháng 6/2024, doanh nghiệp này cũng đã mang Quyền tài sản phát sinh từ phần vốn góp tương đương 2% vốn điều lệ Công Ty TNHH Liên Doanh Estella do Tiến Phước sở hữu đem thế chấp tại Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc.

Gần đây nhất, ngày 17/9/2026, Tiến Phước Group cùng Công ty TNHH MTV Đầu tư TPI và ông Phạm Bảo Trung đã dùng tài sản đảm bảo là toàn bộ phần vốn góp 430 tỷ đồng, tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH The Cielo Dragon thế chấp tại Công ty CP Palm Gateway.

Công ty TNHH The Cielo Dragon được thành lập từ ngày 1/7/2021 có vốn điều lệ ban đầu là 120 tỷ đồng do Tiến Phước Group nắm 49% vốn và bà Lê Thị Thu Linh nắm 51% vốn.

Tính đến ngày 30/12/2025, The Cielo Dragon có vốn điều lệ 430 tỷ đồng, cổ đông góp vốn gồm Tiến Phước Group (tỷ lệ 85,767%), Đầu tư TPI (tỷ lệ 14,23%) và ông Phạm Bảo Trung- Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Người đại diện theo pháp luật (tỷ lệ 0,003%).

Về Đầu tư TPI, doanh nghiệp được thành lập từ ngày 30/8/2017 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Khang Nguyên làm chủ sở hữu.

Cập nhật đến ngày 3/2/2025, vốn điều lệ của Đầu tư TPI đang ở mức 847 tỷ đồng, Người đại diện theo pháp luật là bà Lê Thị Hương- Giám đốc công ty.

Còn Công ty CP Palm Gateway do ba cá nhân đứng tên thành lập năm 2024 với vốn 240 tỷ đồng; gồm ông Phạm Trọng Thủy (99,98%), bà Nguyễn Ngọc Đan Thanh (0,01%) và ông Phạm Đức Duy (0,01%).

Sau nhiều lần thay đổi vốn điều lệ, cập nhật mới đây nhất ngày 29/9/2026, vốn điều lệ của Palm Gateway đã tăng lên mức 1.600 tỷ đồng. Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Sĩ Toàn (SN 1980).

Quay trở lại với Tiến Phước Group, theo thông tin giới thiệu trên website, hệ sinh thái của Tiến Phước có 6 công ty thành viên gồm Công ty CP Sàn giao dịch Bất động sản Tiến Phước, Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc, Công ty TNHH LD Thành Phố Đế Vương, Công ty CP Tiến Phước và 990, Công ty TNHH Mỹ Mỹ, Công ty CP Mekong.

Ngoài lĩnh vực bất động sản, Tiến Phước Group còn hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với đơn vị thành viên là Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Mỹ (AIH) tọa lạc tại Phường An Phú, Quận 2 (cũ), TP.HCM.

Theo báo cáo tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024, Tiến Phước Group báo lỗ ròng hơn 164 tỷ đồng, tăng 104,6% so với mức lỗ ròng gần 80,2 tỷ đồng của kỳ trước.

Tính đến ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của Tiến Phước Group ở mức gần 2.109,7 tỷ đồng, giảm 8,7% so với kỳ trước. Trong khi đó, nợ phải trả gấp 3,76 lần vốn chủ sở hữu, tương ứng ở mức hơn 7.932,3 tỷ đồng.