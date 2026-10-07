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Nữ hotgirl đình đám từng là giảng viên đại học, livestream bán đất “như bán rau”, lấy được đại gia từ ánh nhìn đầu tiên ở nơi đặc biệt

| | Bất động sản

Từng là hotgirl đình đám của showbiz Việt, Midu sau đó thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ diễn xuất, giảng dạy đến kinh doanh bất động sản. Cô từng gây chú ý khi bán 21 lô đất trong một buổi tối, trước khi làm dâu “hào môn”.

Từ hotgirl màn ảnh đến bục giảng đại học

Nhắc đến Midu, nhiều khán giả nhớ đến hình ảnh một trong những hotgirl đời đầu của showbiz Việt. Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989, cô từng tham gia nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình và gây ấn tượng bởi thành tích học tập.

Nữ hotgirl đình đám từng là giảng viên đại học, livestream bán đất “như bán rau”, lấy được đại gia từ ánh nhìn đầu tiên ở nơi đặc biệt - Ảnh 1.

Midu sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, được biết đến từ thời còn là một trong những hotgirl đình đám của showbiz Việt.

Midu từng là á khoa Đại học Kiến trúc TP.HCM và thủ khoa Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Năm 2017, cô nhận lời giảng dạy ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) với vai trò giảng viên thỉnh giảng. Thời gian đứng lớp, cô xuất hiện với tư cách người hướng dẫn, chấm đồ án và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với sinh viên.

Tuy nhiên, giảng dạy không phải lĩnh vực duy nhất khiến Midu được chú ý ngoài showbiz. Một thời gian sau, cô gây bất ngờ khi đưa hoạt động kinh doanh bất động sản lên mạng xã hội.

Bán 21 lô đất trong một buổi tối

Khoảng năm 2021, Midu bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về việc mua bán và đầu tư nhà đất trên mạng xã hội. Cô không chỉ đăng thông tin sản phẩm mà còn livestream trực tiếp giới thiệu bất động sản tới khách hàng.

Nữ hotgirl đình đám từng là giảng viên đại học, livestream bán đất “như bán rau”, lấy được đại gia từ ánh nhìn đầu tiên ở nơi đặc biệt - Ảnh 2.

Midu từng gây xôn xao mạng xã hội khi livestream bán đất và chia sẻ về việc sở hữu nhiều bất động sản.

Một trong những lần gây chú ý nhất là khi cô cho biết đã bán 21 lô đất chỉ trong một buổi tối. Theo Midu, cô sở hữu nhiều bất động sản tại Buôn Ma Thuột và một số địa phương khác. Có thời điểm, cô thông báo chuẩn bị livestream bán đất với giá từ 179 triệu đồng, nhưng chưa kịp lên sóng, số đất dự định giới thiệu đã được khách hàng mua hết.

Cách bán hàng trực tiếp, liên tục cập nhật sản phẩm khiến những phiên giao dịch của cô từng được ví von là bán đất “như bán rau”. Ngoài ra, Midu cũng từng chia sẻ về cách đầu tư của mình, trong đó có việc mua nhà, sửa chữa rồi bán hoặc cho thuê.

Cuộc gặp trên du thuyền mở đầu chuyện tình

Giữa lúc sự nghiệp và kinh doanh đang được chú ý, chuyện tình cảm của Midu lại khá kín tiếng. Mãi đến khi chuẩn bị kết hôn, cô và doanh nhân Trần Duy Minh Đạt mới chia sẻ nhiều hơn về cách hai người gặp nhau.

Cuối năm 2021, Midu tham dự một bữa tiệc trên du thuyền tại Vịnh Hạ Long. Tại đây, cô lần đầu gặp doanh nhân Trần Duy Minh Đạt. Cả hai khi đó cùng là khách mời của một sự kiện.

Cuộc gặp diễn ra khá tình cờ nhưng sau đó trở thành điểm bắt đầu cho mối quan hệ kéo dài gần 3 năm. Tại đám cưới, Minh Đạt kể rằng anh tin cuộc gặp với Midu là một sự sắp đặt của định mệnh.

Nam doanh nhân thậm chí liên tưởng câu chuyện của hai người với Jack và Rose trong Titanic - bộ phim cũng bắt đầu bằng cuộc gặp giữa hai nhân vật trên một con tàu. Trong hôn lễ, anh còn thổi sáo ca khúc “bất hủ” My Heart Will Go On để tặng vợ.

Nữ hotgirl đình đám từng là giảng viên đại học, livestream bán đất “như bán rau”, lấy được đại gia từ ánh nhìn đầu tiên ở nơi đặc biệt - Ảnh 3.

Ảnh cưới Midu và chồng doanh nhân Trần Duy Minh Đạt.

Tháng 6/2024, Midu chính thức kết hôn với doanh nhân Trần Duy Minh Đạt. Ông xã của nữ diễn viên sinh năm 1990, là con trai ông Trần Duy Hy, lãnh đạo Nhựa Duy Tân. Minh Đạt từng tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính và Quản lý tại Đại học Virginia, sau đó lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Mỹ.

Sau khi hoàn tất việc học, anh trở về làm việc tại doanh nghiệp gia đình, từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc vận hành (COO) tại một chi nhánh của Nhựa Duy Tân ở Mỹ, đồng thời giữ vai trò trợ lý Tổng giám đốc.

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Hy San

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