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Bí mật tòa tháp đôi "đội lốt" tháp đơn, thiết kế mang hình tà áo dài, cao thứ 2 Việt Nam khi được xây dựng: Từng khiến giao thông khu vực tê liệt ngày khai trương

| | Bất động sản

Không chỉ gây ấn tượng với chiều cao, tòa nhà này từng “gây sốt” với sự xuất hiện của SNSD trong ngày khai trương, khiến hàng nghìn fan đổ về. Nhưng ít ai biết, phía sau hình dáng một khối tháp duy nhất là cấu trúc hai tòa tháp trong một.

Vị trí đắc địa, từng gây “sốt” ngày khai trương

Nằm tại ngã tư sầm uất Đào Tấn – Liễu Giai, Lotte Center Hà Nội sở hữu một trong những vị trí đắc địa nhất thủ đô. Tòa nhà chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2014 và nhanh chóng trở thành biểu tượng mới của thành phố.

Ở thời điểm hoàn thành, đây là công trình cao 272 m (gồm 65 tầng nổi và 5 tầng hầm), đứng thứ 2 Việt Nam về chiều cao, chỉ sau Keangnam Hanoi Landmark Tower. Sau hơn một thập kỷ, Lotte Center vẫn giữ vị trí thứ 2 tại Hà Nội, sau Landmark 72.

Bí mật “Tòa tháp đôi đội lốt tháp đơn”, cao thứ 2 Hà Nội: Từng khiến giao thông khu vực tê liệt ngày khai trương - Ảnh 1.

Toà nhà Lotte Center Hà Nội

Đáng chú ý, ngày khai trương còn trở thành một sự kiện giải trí lớn. Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc SNSD (Girls’ Generation) xuất hiện giao lưu với người hâm mộ, kéo theo hàng nghìn người tập trung quanh khu vực.

Sức hút của nhóm nhạc khiến đường Liễu Giai – Đào Tấn rơi vào cảnh gần như tê liệt. Sáu thành viên Taeyeon, YoonA, Sunny, Yuri, Seohyun và Hyoyeon khi đó có mặt tại sự kiện, biến lễ khai trương một dự án bất động sản thành một trong những hoạt động thu hút đám đông đáng chú ý tại Hà Nội thời điểm đó.

Nhìn như một tòa nhà, bên trong lại là “hai tòa tháp”

Nếu chỉ nhìn từ đường phố, rất khó nhận ra Lotte Center được tổ chức theo mô hình hai tháp. Toàn bộ công trình được xử lý thành một hình khối liền mạch, trong khi cấu trúc bên trong lại được chia thành hai tòa tháp độc lập.

Đây không phải cách gọi mang tính ví von. Chính Callison, đơn vị kiến trúc thiết kế công trình, mô tả Lotte Center Hà Nội là hai tòa tháp độc lập được kết nối bằng một chuỗi khoảng thông tầng.

Lớp vỏ bên ngoài tiếp tục làm nhiệm vụ “đánh lừa” thị giác. Thiết kế của Callison lấy cảm hứng từ tà áo dài Việt Nam, với những đường nét kéo dài và thu hẹp dần về phía trên, tạo cảm giác mềm mại cho một công trình có quy mô lớn.

Ẩn giữa các khối tháp là chuỗi sky garden. Những khoảng không gian này vừa tạo sự liên kết giữa hai phần, vừa đưa ánh sáng tự nhiên vào bên trong. Theo tài liệu thiết kế, hệ thống atrium có thể giúp giảm tới 70% nhu cầu điện cho chiếu sáng so với phương án không có các khoảng không gian này. Tòa nhà còn sử dụng kính Low-E nhằm hạn chế truyền nhiệt và áp dụng một số giải pháp kỹ thuật để giảm mức tiêu thụ năng lượng.

Sau lớp kiến trúc gây chú ý là một tổ hợp có quy mô không nhỏ. Lotte Center có tổng diện tích sàn khoảng 253.402 m², tích hợp hàng loạt chức năng từ mua sắm, lưu trú đến văn phòng và tham quan.

Khối đế đảm nhiệm phần lớn chức năng thương mại. Lotte Mart nằm tại tầng B1, trong khi Lotte Department Store trải từ tầng 1 đến tầng 6.

Càng lên cao, công năng càng thay đổi. Các tầng văn phòng được bố trí từ tầng 8 đến 31. Phía trên là khu lưu trú, gồm 258 căn hộ dịch vụ và khách sạn 318 phòng (tầng 33 - 64, phân bố trên hai tháp riêng).

Đỉnh toà nhà dành cho Hanoi Sky tại tầng 65. Đây là khu vực đài quan sát với hệ thống Sky Walk sàn kính, tạo điểm nhìn từ trên cao xuống khu vực trung tâm Hà Nội.

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Hy San

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