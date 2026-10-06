Sun Group từng đưa loạt show đẳng cấp lần đầu có mặt tại Việt Nam, những đạo diễn nào đứng sau?

Năm 2024, cùng với Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024 là loạt show diễn đẳng cấp lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam và nhiều trải nghiệm mới tại Bà Nà Hills và Da Nang Downtown, Sun Group đã đầu tư 400 tỷ đồng để góp phần đưa thành phố sông Hàn trở thành tâm điểm sôi động nhất cả nước vào mùa hè năm đó.

Tại Da Nang Downtown, tâm điểm là show nghệ thuật đa trải nghiệm "Symphony of River – Âm hưởng của dòng sông". Chương trình được xây dựng như một vở kịch trên mặt nước, gồm 3 chương kể về huyền thoại của một dòng sông.

Lần đầu tiên trên thế giới, xuất hiện một show diễn độc đáo kết hợp những điều "không thể" thành "có thể". "Symphony of River" là sự tổng hợp hài hòa giữa trình diễn nhạc giao hưởng cổ điển trực tiếp,các màn trình diễn đặc sắc như Cirque du Soleil của những nghệ sĩ xiếc và "phù thủy" ảo thuật nổi tiếng hàng đầu thế giới.

Đó còn là những vũ điệu say đắm trên không, trên mặt nước của hơn 20 vận động viên Jetski & Flyboards tài năng. Và tất cả cùng bùng nổ với những màn bắn pháo hoa nghệ thuật từ Jetski, Flyboards và trên nền trời đêm. Đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm có một không hai cho bất kỳ du khách nào tới Đà Nẵng để chứng kiến những thước phim bom tấn Hollywood bước ra ngoài đời thực.

Show diễn được thực hiện bởi đạo diễn Tuấn Lê – tác giả các vở diễn Làng Tôi, À Ố, Teh Dar… và H2O - đơn vị có 30 năm kinh nghiệm tổ chức trên 3.500 sự kiện Jetski, pháo hoa, 2.100 show Flyboard trên toàn thế giới. Đặc biệt, H20 từng là nhân tố tạo nên sức hút cho các siêu phẩm điện ảnh thế giới như James Bond, Mission Impossible, Bay Watch…

Cũng tại Da Nang Downtown, Sun Group đưa vào hoạt động nhà hát Ầu Ơ với các chương trình múa rối do nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam thực hiện. Khác với những màn trình diễn hiện đại trên sông, các show tại đây khai thác chất liệu văn hóa và nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Tại Sun World Ba Na Hills, đạo diễn Tuấn Lê tiếp tục đứng sau "Fairy Blossom", show lấy cảm hứng từ một vương quốc cổ tích với những loài hoa khổng lồ. Chương trình quy tụ gần 400 nghệ sĩ trong nước và quốc tế, kết hợp nhiều loại hình từ xiếc, ảo thuật, đu bay, uốn dẻo đến diabolo, parkour và múa lụa trên không.

Show này còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quốc tế, trong đó có Lena Koehn - nghệ sĩ từng biểu diễn cùng Cirque du Soleil; Crystal Ladies - cặp đôi nghệ sĩ tung hứng bằng chân và Anatolii Zalevskiy, nghệ sĩ nổi tiếng với nghệ thuật giữ thăng bằng bằng tay.

Một sân khấu khác tại Bà Nà Hills lại được đặt dưới sự dẫn dắt của Maestro Voronin - nghệ sĩ được biết đến trong lĩnh vực ảo thuật hài - và con trai Maxim Voronin, đạo diễn xiếc và ảo thuật. Hai cha con thực hiện "WOW Kingdom", chương trình kết hợp xiếc và ảo thuật trên sân khấu 3 tầng.

Trong khi đó, đạo diễn Alex Tú đứng sau loạt chương trình mang màu sắc trình diễn và tương tác như "Rainbow", "Red Heel Show" và "Enchantment". Các chương trình đưa vũ đạo, âm nhạc và nghệ thuật đường phố vào không gian du lịch của Bà Nà Hills.

Điểm đáng chú ý trong loạt show này nằm ở việc mỗi chương trình được xây dựng theo một ngôn ngữ trình diễn riêng. Có show biến mặt nước thành sân khấu, có chương trình đưa xiếc và ảo thuật vào quảng trường, trong khi những show khác đưa nghệ thuật truyền thống, vũ đạo và trình diễn đường phố đến gần du khách.

Đằng sau những sân khấu được đầu tư quy mô tại Bà Nà Hills và Da Nang Downtown là sự tham gia của các đạo diễn, nghệ sĩ và ê-kíp quốc tế. Đây cũng là một phần trong chiến lược của Sun Group khi đưa các loại hình giải trí quy mô lớn vào những điểm đến du lịch do doanh nghiệp phát triển.