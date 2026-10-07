Cao tốc dài 42km nối Hồ Tràm với siêu sân bay 16 tỷ USD do Masterise Group làm chủ đầu tư có diễn biến mới

Theo đó, một trong những nội dung trọng tâm được các bên trao đổi là công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Việc phối hợp sớm với các địa phương được xem là bước quan trọng nhằm chuẩn bị điều kiện triển khai dự án theo tiến độ đề ra.



Ngoài ra, chủ đầu tư đồng thời đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ kết nối với các chủ mỏ vật liệu, phục vụ nhu cầu thi công, đồng thời nghiên cứu phương án bố trí các khu vực tập kết vật liệu thừa. Đây là những hạng mục chuẩn bị có ý nghĩa trực tiếp đối với quá trình tổ chức thi công khi dự án bước vào giai đoạn triển khai trên thực địa.

Ngày 1/7 vừa qua, dự án đã được khởi công, đánh dấu bước tiến mới trong việc hình thành tuyến giao thông kết nối khu vực phía đông TP. HCM, Đồng Nai với không gian ven biển Hồ Tràm.



Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Hồ Tràm – Long Thành được đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP), với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 46.918 tỷ đồng. Dự án có chiều dài khoảng 42 km, quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh cùng hệ thống đường song hành hai bên tuyến.

Điểm đầu dự án kết nối với đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh và ĐT.991 tại phường Tân Thành, điểm cuối giao với ĐT.994 (đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu). Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc hiện đại, bảo đảm khả năng khai thác an toàn, hiệu quả và bền vững trong dài hạn, dự kiến hoàn thành vào năm 2029.