Vì sao dự án nhà ở xã hội hơn 800 căn hộ bị yêu cầu tạm dừng thi công?

Dừng ép cọc, rà soát toàn bộ biện pháp thi công

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Văn bản số 18921/UBND-CN8 về việc giải quyết kiến nghị của người dân khu vực xung quanh Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Nông Trang Vĩnh Phú, phường Nông Trang.

Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Nông Trang Vĩnh Phú, phường Nông Trang

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn yêu cầu chủ đầu tư dự án là Liên danh Công ty CP May Vĩnh Phú, Công ty CP Đầu tư xây dựng Nội Thành và Công ty CP Gỗ nhựa TVWOOD, trong đó Công ty CP May Vĩnh Phú làm đại diện liên danh, tạm dừng ngay việc thi công ép cọc móng Tòa nhà B.

Chủ đầu tư được yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ thiết kế; đánh giá việc lập, thẩm định, phê duyệt biện pháp thi công và xác định chính xác nguyên nhân để có giải pháp phù hợp.

Công trình chỉ được tiếp tục thi công khi phương án thiết kế, biện pháp thi công mới được lập và phê duyệt theo đúng quy định, bảo đảm an toàn cho người, tài sản và các công trình liền kề.

UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư làm việc với đơn vị bảo hiểm công trình, thực hiện các thỏa thuận trong hợp đồng và quy định pháp luật; khẩn trương bồi thường, khắc phục thiệt hại của người dân nếu nguyên nhân được xác định do việc thi công công trình gây ra.

Vết nứt ngang tường nhà người dân

UBND phường Nông Trang được giao tăng cường quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực dân cư bị ảnh hưởng. Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Nhà dân lún nứt, biến dạng

Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Nông Trang Vĩnh Phú, tên thương mại Vĩnh Phú Complex, được xây dựng trên diện tích hơn 9.000m2, gồm 2 tòa nhà cao 15 tầng với tổng cộng 863 căn hộ, dự kiến phục vụ khoảng 2.600 người.

Trong quá trình triển khai hạng mục móng, dự án vấp phải phản ánh của các hộ dân tại Tổ dân phố Đại Nại (Khu 7, phường Nông Trang), khu vực giáp ranh dự án.

Nhiều hộ dân ký đơn kiến nghị gửi Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng. Người dân phản ánh hoạt động ép cọc, khoan lấp và máy móc hạng nặng diễn ra liên tục, có thời điểm 24/24 giờ, kể cả ban đêm, gây tiếng ồn và ảnh hưởng sinh hoạt.

Vết nứt trong nhà người dân cạnh dự án.

Đáng chú ý, người dân cho rằng quá trình thi công móng cọc gây sụt lún, xô lệch địa chất. Một số nhà giáp ranh xuất hiện các vết nứt ở tường, trần, nền nhà lún sụt, biến dạng. Khung cửa của một số hộ bị biến dạng, không thể đóng mở.

Bà Trần Thị Kim Huê, chủ hộ tại số nhà 2477, Tổ 73, Khu 7, phản ánh, từ khi công trình ép cọc, tường bờ rào phía sau nhà bị phình, nứt; phần gạch chân tường bị lún, xé.

Ngày 9/5, Biên bản kiểm tra hiện trường giữa Tổng Công ty Bảo hiểm Vietinbank (VBI), chủ đầu tư Công ty CP May Vĩnh Phú và gia đình bà Trần Thị Kim Huê đã xác định nguyên nhân tổn thất công trình, tài sản của người dân là do ảnh hưởng rung chấn, dịch chuyển địa chất từ quá trình thi công Dự án Nhà ở xã hội Vĩnh Phú Nông Trang.

Tuy nhiên, theo phản ánh, việc bồi thường và giải pháp gia cố, bảo đảm an toàn cho các hộ dân vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Trước những kiến nghị của người dân, UBND tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu dừng thi công ép cọc Tòa nhà B, đồng thời rà soát lại thiết kế và biện pháp thi công trước khi dự án được tiếp tục triển khai.