TP.HCM giao hơn 700 ha đất cho Thadico, Becamex triển khai hai dự án lớn

Theo đó, TP.HCM vừa quyết định giao, cho thuê tổng cộng khoảng 708 ha đất cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp Thadico - Bình Dương và Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (HoSE: BCM) để triển khai các dự án công nghiệp, đô thị.

Các dự án thuộc trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Theo quyết định, TP.HCM cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp Thadico - Bình Dương thuê hơn 701 ha tại phường Bình Cơ và phường Tân Uyên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí.

Thời hạn thuê đất là 50 năm, theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm.

Trong tổng diện tích được giao, khoảng 194 ha là đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung thuộc diện không phải nộp tiền thuê đất. Phần diện tích hơn 507 ha còn lại được xem xét miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xác định cụ thể ranh giới, mốc giới và tổ chức bàn giao đất trên thực địa cho doanh nghiệp. Cơ quan này cũng có trách nhiệm ký hợp đồng thuê đất và thực hiện các thủ tục liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Đối với phần diện tích chưa đủ điều kiện cho thuê, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thiện các thủ tục liên quan. Khi đáp ứng đủ điều kiện, việc cho thuê đất sẽ được triển khai theo quy định.

Dự án Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí có quy mô khoảng 786 ha, tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng. Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Thadico - Bình Dương vào tháng 6/2025.

Thadico - Bình Dương được thành lập trong năm 2025 với vốn điều lệ 1.925 tỷ đồng và do CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (Thadico), thuộc hệ sinh thái Thaco, sở hữu 100%.

Dự án được định hướng phát triển khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí tại khu vực Bắc Tân Uyên trước đây của tỉnh Bình Dương. Khi đi vào triển khai, dự án hướng đến việc thu hút các doanh nghiệp sản xuất cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, hình thành hệ sinh thái sản xuất chuyên ngành trong khu vực.

Cùng đợt, TP.HCM giao khoảng 7,2 ha đất tại phường Thới Hòa cho Becamex - CTCP để thực hiện dự án Khu dân cư Ấp 5C. Thời hạn sử dụng đất kéo dài đến ngày 7/5/2059.

Trong diện tích này, hơn 3,4 ha là đất ở liên kế phố, thuộc diện phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất. Hơn 3,7 ha còn lại gồm đất công viên, giao thông, hành lang điện, cấp thoát nước và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Becamex có trách nhiệm tự đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án, sau đó bàn giao cho cơ quan chuyên ngành quản lý theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM được giao phối hợp với Sở Tài chính và cơ quan Thuế để xác định giá đất, làm cơ sở tính nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Trong khi đó, chính quyền địa phương có trách nhiệm bàn giao mốc giới, quản lý quy hoạch và xử lý các trường hợp vi phạm về xây dựng trong quá trình triển khai dự án.