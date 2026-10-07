Những doanh nghiệp “giữ nhiệt” cho thị trường bất động sản cuối năm





Cất nóc khu căn hộ cao tầng Solaria Rise thuộc đại đô thị tích hợp Waterpoint. (Ảnh nguồn: ĐT)

Những doanh nghiệp “giữ nhiệt” cho thị trường

Theo chuyên gia Knight Frank Việt Nam, dù vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức nhưng nhu cầu ở thực tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy giao dịch. Người mua ngày càng thận trọng, cân nhắc kỹ khả năng tài chính, chất lượng dự án và các chính sách hỗ trợ từ chủ đầu tư trước khi xuống tiền.

Việc doanh nghiệp triển khai các hoạt động như cất nóc, kick-off, mở bán hay bàn giao nhà vào cuối năm phần nào cho thấy sự chủ động và tâm thế sẵn sàng trở lại đường đua của thị trường. Dù vậy, phần lớn hoạt động trên thị trường hiện nay vẫn thuộc về các doanh nghiệp có nguồn vốn bền vững, quỹ dự án lớn, pháp lý minh bạch và cam kết tiến độ tốt. Bất chấp bối cảnh thị trường biến động, họ vẫn duy trì hoạt động xuyên suốt từ đầu năm đến nay. Đây chính là những doanh nghiệp “giữ lửa” cho thị trường và đáp ứng tốt nhu cầu ở thực của người mua.

Mới đây, Nam Long cùng đối tác Nhật Bản Nishi-Nippon Railroad (NNR) chính thức cất nóc khu căn hộ cao tầng Solaria Rise thuộc đại đô thị tích hợp Waterpoint. Sự kiện đánh dấu cột mốc hoàn thành phần kết cấu và chuyển sang giai đoạn hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao nhà từ quý III/2027. Trong bối cảnh ngành xây dựng và thị trường bất động sản trải qua nhiều biến động, cột mốc cất nóc này ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư, đối tác, tổng thầu tham gia dự án.

Bất chấp bối cảnh thị trường biến động, một số doanh nghiệp địa ốc vẫn duy trì hoạt động dự án xuyên suốt từ đầu năm đến nay. (Ảnh st)

Được biết, Solaria Rise gồm 4 tòa tháp với gần 700 căn hộ đa dạng loại hình sản phẩm từ Studio, 1 – 3 phòng ngủ và căn hộ sân vườn, hướng đến nhu cầu an cư thực của người trẻ và các gia đình tìm kiếm không gian nâng cấp chất lượng sống. Với mức giá từ khoảng 1,5 tỷ đồng/căn, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% đến khi nhận nhà; ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 65% giá trị căn hộ, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất cố định trong 15 tháng đầu. Lộ trình tài chính này góp phần giảm áp lực vốn ban đầu, giúp người mua chủ động cân đối ngân sách cho những nhu cầu thiết yếu khác của gia đình, đồng thời từng bước sở hữu một không gian sống đủ đầy tiện ích trong đại đô thị Waterpoint.

Tương tự, đánh dấu hành trình tại thị trường bất động sản miền Nam, MIK Group mới đây đã khai trương House of MIK, không gian thương hiệu và Sales Gallery của tập đoàn tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời giới thiệu sa bàn dự án Imperia Sensa Park. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược hiện diện và phát triển lâu dài của doanh nghiệp này tại thị trường phía Nam.

Cũng duy trì hoạt động và đón đầu sức cầu “mùa” cuối năm, các doanh nghiệp bất động sản như Phú Đông, TT Capital, Khải Hoàn Land, OBC Holding… rục rịch giới thiệu dự án ra thị trường. Các doanh nghiệp kỳ vọng thị trường sẽ tích cực hơn trong những tháng cuối năm, khi nhu cầu mua nhà để ở thực tiếp tục được cải thiện.

Chuyên gia Knight Frank Việt Nam đánh giá, bức tranh tổng thể của thị trường bất động sản nhìn chung vẫn khá tích cực. Tuy nhiên, không phải mọi phân khúc hay mức giá đều diễn biến theo cùng một xu hướng. Thị trường đang trở nên cạnh tranh và chọn lọc hơn. Điều này tạo ra cơ hội cho người mua, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm, chiến lược giá cũng như năng lực thực thi đối với chủ đầu tư.

Người mua quan tâm điều gì?

Chia sẻ tại hội thảo mới đây, bà Dương Thuỳ Dung – Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho hay, nếu trước đây bất động sản thường được nhìn nhận như một tài sản đầu tư với kỳ vọng tăng giá nhanh, người mua hiện quan tâm nhiều hơn đến giá trị sử dụng thực tế, chất lượng môi trường sống và khả năng đáp ứng nhu cầu của gia đình trong dài hạn.

Bà Dung cho hay, cuộc cạnh tranh giữa các dự án bất động sản trong giai đoạn tới có thể không còn đơn thuần về vị trí. Người mua một căn nhà cũng đồng thời mua môi trường mà gia đình mình sẽ sống trong nhiều năm: Khoảng xanh, trường học của con, nơi chăm sóc sức khỏe, chỗ mua sắm, không gian vui chơi và khả năng di chuyển tới nơi làm việc.

“Chất lượng sống đang dần vượt lên trên yếu tố vị trí trong các tiêu chí được người mua quan tâm. Không gian phục vụ sức khỏe, thể thao, làm việc linh hoạt và những tiện ích phục vụ đời sống hàng ngày ngày càng trở thành nhu cầu cốt lõi của thế hệ người mua nhà mới", chuyên gia CBRE nhấn mạnh.

Người mua hiện quan tâm nhiều hơn đến giá trị sử dụng thực tế, chất lượng môi trường sống. (Ảnh minh hoạ)

Đánh giá về cơ hội thị trường bất động sản cuối năm 2026, Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho rằng, sức hấp dẫn của thị trường bất động vẫn khả quan, dựa trên các yếu tố như:

Thứ nhất, hành lang pháp lý đang từng bước được hoàn thiện cùng nhiều chính sách mới được ban hành, góp phần nâng cao tính minh bạch, củng cố niềm tin thị trường và tạo nền tảng cho phát triển không gian đô thị hiện đại, đồng bộ, hiệu quả và bền vững.

Thứ hai, việc đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị và kết nối liên vùng đang mở rộng không gian phát triển, hình thành các cực tăng trưởng mới, gia tăng tiềm năng khai thác, nâng cao giá trị các dự án bất động sản.

Thứ ba, quá trình đô thị hóa vẫn đang diễn ra mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu phát triển các khu đô thị mới, khu công nghiệp, bất động sản thương mại, nhà ở cho thuê và các mô hình đô thị tích hợp.

Thứ tư, yêu cầu của thị trường đã thay đổi. Người mua không còn chỉ quan tâm đến giá bán hay vị trí, mà ngày càng coi trọng chất lượng quy hoạch, thiết kế, không gian sống, tiện ích, khả năng vận hành và giá trị sử dụng lâu dài.