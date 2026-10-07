Điều chỉnh nhà đầu tư cảng container Cái Mép Hạ gần 2 tỷ USD ở TP.HCM

Theo quyết định điều chỉnh, bổ sung liên quan tới dự án đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ của UBND TP.HCM, Công ty CP Cảng container Quốc tế Cái Mép Hạ là tổ chức kinh tế thực hiện dự án này.

Quyết định được UBND TP.HCM ban hành trên cơ sở đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư của liên danh trước đó được chấp thuận đầu tư dự án, gồm Tập đoàn Geleximco - Công ty CP; Công ty CP Vận tải và Thương mại Quốc tế (ITC CORP) và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Công ty TNHH (SCIC).

Phối cảnh cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ.(Ảnh: Portcoast)

TP.HCM yêu cầu nhà đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị bổ sung thông tin dự án. Đồng thời triển khai dự án theo đúng hồ sơ pháp lý được duyệt và quy định pháp luật.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, nội dung thẩm định; chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai dự án và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư.

Đầu năm 2026, UBND TP.HCM đã Quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ, gồm Tập đoàn Geleximco - Công ty Cổ phần; ITC Corp và SCIC.

Dự án có công suất thiết kế toàn cảng đạt 10,8 triệu TEU/năm, tổng vốn đầu tư 50.820 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,97 tỷ USD). Trong đó, vốn góp của các nhà đầu tư là 7.623 tỷ đồng, chiếm 15% tổng vốn đầu tư; vốn huy động khoảng 43.197 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,67 tỷ USD), chiếm 85%.

Dự án đã khởi công ngày 1/7/2026, trên diện tích sử dụng đất và mặt nước là 351,2ha. Trong đó, khu cảng container chiếm 229,4ha, vùng nước trước bến khoảng 121,8ha.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Geleximco, cho biết dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ không chỉ là một bến cảng, mà là chìa khóa chiến lược, cửa ngõ kinh tế biển trọng yếu, trung tâm trung chuyển container, trung tâm logistics của khu vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TP.HCM và cả nước.

Ông Tiền cho biết liên danh cam kết sẵn sàng mọi nguồn lực tài chính, quyết tâm thi công thần tốc, đưa từng giai đoạn vào khai thác thương mại sớm nhất và tối đa nhất so với tiến độ đã được phê duyệt.

Đại diện liên danh nhà đầu tư cũng khẳng định kiến tạo Cái Mép Hạ thành cảng biển xanh, thông minh và hiện đại mang tầm vóc thế giới, góp phần thúc đẩy tốc độ xuất khẩu, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và giảm thiểu đáng kể chi phí logistics; qua đó gia tăng trực tiếp lợi nhuận cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ nằm trong cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải. Với vốn đầu tư gần 2 tỷ USD, dự án xây dựng hệ thống cầu bến dài khoảng 7 km, công suất thiết kế đạt 10,8 triệu TEUs/năm và có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 250.000 DWT, cùng các bến sà lan phục vụ vận tải ven biển và đường thủy nội địa.

Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ dự kiến đưa giai đoạn 1 vào khai thác thương mại từ quý 2/2028 với công suất 2 triệu TEU/năm, và hoàn thành toàn bộ vào năm 2034. Đây là cảng cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế; phục vụ bốc dỡ container xuất nhập khẩu các tuyến biển xa và trung chuyển container quốc tế.