Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lào có thủ tướng mới

| | Tài chính quốc tế

Tại kỳ họp thường kỳ thứ 2 của Quốc hội Lào khóa X ngày 5/10, Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith đã được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Lào có thủ tướng mới- Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Trung Hoa Nhật báo)

Việc bổ nhiệm ông Saleumxay Kommasith đã được tất cả 158 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, đạt tỷ lệ ủng hộ 100%.

Cũng tại cuộc họp, Quốc hội Lào khóa X đã bầu ông Sonexay Siphandone - cựu Thủ tướng - làm Chủ tịch Quốc hội Lào kế nhiệm ông Xaysomphone Phomvihane, người đã qua đời vào tháng 8.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, ông Sonexay đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cho chức vụ này, bao gồm kinh nghiệm lãnh đạo, kiến ​​thức về hệ thống chính trị, pháp luật, kinh tế và hành chính, cũng như kinh nghiệm trong việc chỉ đạo và giám sát việc thực thi pháp luật của Nhà nước và các quyết định quan trọng của quốc gia.

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga: 200 người nhập viện khẩn sau khi 1 nhân viên viện nghiên cứu tử vong, nghi mắc dịch hạch

Nga: 200 người nhập viện khẩn sau khi 1 nhân viên viện nghiên cứu tử vong, nghi mắc dịch hạch Nổi bật

Sáng chế của Nhật Bản làm rung chuyển ngành hàng hải: Tàu 4.800 tấn chạy 2 giờ đã cắt giảm được 1,2 tấn CO2

Sáng chế của Nhật Bản làm rung chuyển ngành hàng hải: Tàu 4.800 tấn chạy 2 giờ đã cắt giảm được 1,2 tấn CO2 Nổi bật

Không giới hạn: Vì sao Nga có thể mất cầu Crimea nhưng vẫn thắng trong chiến tranh?

Không giới hạn: Vì sao Nga có thể mất cầu Crimea nhưng vẫn thắng trong chiến tranh?

22:22 , 05/10/2026
Làn sóng "giữ vàng" ở các quốc gia châu Á

Làn sóng "giữ vàng" ở các quốc gia châu Á

21:40 , 05/10/2026
Rào cản nào khiến Mỹ chưa thể tái khởi động dây chuyền sản xuất C-17?

Rào cản nào khiến Mỹ chưa thể tái khởi động dây chuyền sản xuất C-17?

21:16 , 05/10/2026
Ba nhà khoa học giành giải Nobel Y học 2026 nhờ ‘công tắc’ ánh sáng

Ba nhà khoa học giành giải Nobel Y học 2026 nhờ ‘công tắc’ ánh sáng

20:49 , 05/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên