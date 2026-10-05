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Nga: 200 người nhập viện khẩn sau khi 1 nhân viên viện nghiên cứu tử vong, nghi mắc dịch hạch

| | Tài chính quốc tế

Nga: 200 người nhập viện khẩn sau khi 1 nhân viên viện nghiên cứu tử vong, nghi mắc dịch hạch

Gần 200 người đang được theo dõi y tế tại Nga sau ca nghi mắc bệnh dịch hạch.

Theo truyền thông địa phương, 189 người đang được theo dõi sau khi một nữ nhân viên của viện nghiên cứu chống dịch hạch tại Irkutsk mắc bệnh. Ông Alexei Tsydenov, Lãnh đạo Cộng hòa Buryatia, cho biết người phụ nữ đã tử vong vì một dạng dịch hạch chưa được xác định cụ thể. 

Trước đó, truyền thông địa phương dẫn thông tin từ kênh Telegram Mash cho biết nữ nhân viên 27 tuổi bị nghi mắc dịch hạch thể phổi sau khi trở về từ chuyến công tác tại Buryatia. Khu vực này được cho là đã ghi nhận một đợt bùng phát gần biên giới với Mông Cổ.

Tuy nhiên, Cơ quan giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người Nga (Rospotrebnadzor) ngày 4/10 cho biết bệnh nhân được chẩn đoán mắc "viêm phổi chưa rõ nguyên nhân". Cơ quan này khẳng định tình hình vệ sinh và dịch tễ tại vùng Irkutsk cũng như hai thành phố Irkutsk và Shelekhov vẫn ổn định.

Rospotrebnadzor cho biết các xét nghiệm mở rộng không phát hiện vi sinh vật liên quan đến công việc của nữ nhân viên. Vì vậy, nguyên nhân chính xác dẫn đến tình trạng của bệnh nhân chưa được cơ quan này xác nhận là dịch hạch.

Diễn biến tại Nga cũng thu hút sự chú ý của Mỹ. Axios dẫn lời một quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết Nhà Trắng đã nắm được các báo cáo về ca nghi nhiễm và hoạt động cách ly liên quan tại Nga, đồng thời đang theo dõi tình hình và đánh giá các phương án.

Bộ Y tế Nga, Bộ Y tế Moscow, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa được ra phản hồi cho câu hỏi từ phía CNBC.

Theo CNBC

Khánh Linh

Việt Nam hàng ngày

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