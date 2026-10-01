Việt Nam có 1 nơi được vinh danh 15 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2026: Nơi ông Đặng Lê Nguyên Vũ xây công trình đặc biệt lưu giữ hơn 10.000 hiện vật về cà phê

Buôn Ma Thuột lọt danh sách 15 điểm đến ẩm thực của National Geographic

Trong danh sách "Best of the World 2026: 15 of the best food destinations", Tạp chí National Geographic của Mỹ lựa chọn Buôn Ma Thuột là đại diện duy nhất của Việt Nam. Danh sách giới thiệu những điểm đến nổi bật không chỉ về món ăn, thức uống mà còn về lịch sử, văn hóa và bản sắc địa phương được thể hiện thông qua trải nghiệm ẩm thực.

National Geographic đánh giá Buôn Ma Thuột là vùng đất nằm ở trung tâm ngành cà phê Việt Nam. Tây Nguyên có điều kiện tự nhiên phù hợp với cây cà phê Robusta, trong khi khu vực này cũng hình thành một nền văn hóa cà phê đặc trưng.

Theo National Geographic, Việt Nam hiện là nước sản xuất cà phê lớn thứ 2 thế giới sau Brazil. Riêng vùng Tây Nguyên cung cấp hơn 40% lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam tới hơn 70 quốc gia. Buôn Ma Thuột được xem là thủ phủ của vùng Robusta lớn nhất thế giới.

Tạp chí này cũng giới thiệu nhiều trải nghiệm gắn với cà phê tại Buôn Ma Thuột, trong đó có Bảo tàng Thế giới Cà phê và Làng Cà phê Trung Nguyên.

Nơi ông Đặng Lê Nguyên Vũ xây bảo tàng về lịch sử cà phê thế giới

Một trong những địa điểm được National Geographic giới thiệu tại Buôn Ma Thuột là Bảo tàng Thế giới Cà phê. Công trình này nằm trong khu đô thị Thành phố Cà phê do Trung Nguyên Legend phát triển.

Theo thông tin từ Trung Nguyên Legend, bảo tàng đang lưu giữ hơn 10.000 hiện vật, đồng thời tổ chức các không gian trưng bày và chương trình trải nghiệm về lịch sử, văn hóa cà phê thế giới. Du khách có thể tìm hiểu về 3 nền văn minh cà phê Ottoman, Roman và Thiền thông qua các chương trình trình diễn kết hợp công nghệ 3D Mapping.

Không gian tại Bảo tàng Thế giới Cà phê.

Công trình này gắn với định hướng phát triển Buôn Ma Thuột thành "Thành phố cà phê của thế giới" mà Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ theo đuổi trong nhiều năm.

Theo Trung Nguyên Legend, từ năm 2007, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã đưa ra ý tưởng xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành "Thiên đường cà phê" thế giới tại một hội nghị về phát triển cà phê bền vững tổ chức ở Đắk Lắk. Một nội dung trong đề án là xây dựng Bảo tàng Cà phê thế giới, nơi tập trung và trưng bày các giai đoạn phát triển của cà phê tại nhiều châu lục, đồng thời giới thiệu tác động của ngành cà phê đối với kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học và công nghệ.

Trung Nguyên Legend sau đó đầu tư xây dựng Thành phố Cà phê tại Buôn Ma Thuột, với Bảo tàng Thế giới Cà phê là một trong những công trình nổi bật. Doanh nghiệp cho biết tầm nhìn đưa Buôn Ma Thuột trở thành "Thủ phủ cà phê toàn cầu" được ông Đặng Lê Nguyên Vũ khởi xướng từ năm 2006.

Bảo tàng Thế giới Cà phê hiện được Trung Nguyên Legend giới thiệu như một điểm đến văn hóa gắn với cà phê. National Geographic cũng mô tả nơi đây là không gian lưu giữ hàng nghìn hiện vật về lịch sử cà phê thế giới, đồng thời giúp du khách tìm hiểu vai trò của Việt Nam trong ngành cà phê toàn cầu. Đây cũng là lần thứ 2 National Geographic giới thiệu công trình này tới độc giả quốc tế.

Từ vùng nguyên liệu Robusta đến điểm đến cà phê trên bản đồ thế giới

Không chỉ có bảo tàng, Buôn Ma Thuột đang hình thành một hệ sinh thái trải nghiệm xoay quanh cà phê, từ các vùng trồng, cơ sở chế biến đến những không gian thưởng thức và tìm hiểu văn hóa cà phê.

National Geographic giới thiệu Làng Cà phê Trung Nguyên với diện tích khoảng 20.000 m², mang kiến trúc gắn với văn hóa Tây Nguyên và là nơi du khách có thể thưởng thức nhiều dòng cà phê của vùng đất Buôn Ma Thuột.

Làng cà phê Trung Nguyên – một điểm đến đặc biệt của Buôn Ma Thuột được National Geographic giới thiệu.

Bên cạnh đó, du khách còn có thể khám phá các điểm đến tự nhiên của Tây Nguyên, trải nghiệm văn hóa bản địa và ẩm thực tại Trung tâm Văn hóa Ẩm thực 3 miền trong khuôn viên Thành phố Cà phê.

Trước National Geographic, Buôn Ma Thuột từng được CNN, Bloomberg và Warner Bros. Discovery giới thiệu như một điểm đến gắn với cà phê. Theo Trung Nguyên Legend, các hãng truyền thông quốc tế đã đề cập tới vị thế vùng nguyên liệu Robusta của Buôn Ma Thuột cũng như văn hóa cà phê của Việt Nam.

Việc xuất hiện trong danh sách của National Geographic đưa Buôn Ma Thuột đứng cùng nhiều điểm đến nổi tiếng như Crete của Hy Lạp, Singapore, Rome của Italy, Cape Town của Nam Phi, London của Anh, Tasmania của Australia, Sonora của Mexico và Hawaii của Mỹ.