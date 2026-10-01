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Siêu sân bay 325.000 tỷ đồng, công suất gấp 2,2 lần sân bay Tân Sơn Nhất: Tương lai có thể đón tới 110 triệu khách/năm, có chỗ đỗ cho 270 máy bay, dự kiến mở cửa vào năm 2030

| | Bất động sản

Dự kiến khi hoàn thành đây sẽ là sân bay lớn nhất châu Phi.

Ethiopia đang triển khai dự án Sân bay quốc tế Bishoftu tại khu vực cách thủ đô Addis Ababa khoảng 40 km. Dự án do hãng hàng không quốc doanh Ethiopian Airlines Group phát triển, chính thức khởi công ngày 10/1/2026, với mục tiêu đưa giai đoạn đầu vào hoạt động năm 2030. Khi hoàn chỉnh, sân bay được định hướng phục vụ 110 triệu hành khách mỗi năm, trở thành đầu mối hàng không quy mô lớn của châu Phi. 

Theo Ethiopian Airlines, riêng giai đoạn đầu cần khoảng 12,5 tỷ USD để xây dựng một trung tâm hàng không có công suất 60 triệu hành khách mỗi năm. Dự án được chia thành nhiều giai đoạn, mở rộng hạ tầng theo nhu cầu vận tải và yêu cầu khai thác, thay vì hoàn thành toàn bộ quy mô cuối cùng ngay trong năm 2030. 

Để dễ hình dung, sân bay Tân Sơn Nhất được nâng tổng công suất lên khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm sau khi bổ sung nhà ga T3. Như vậy, ngay giai đoạn đầu, Bishoftu đã có công suất thiết kế cao hơn khoảng 20%; khi đạt quy mô hoàn chỉnh 110 triệu khách, con số này sẽ tương đương gấp 2,2 lần Tân Sơn Nhất.

Bishoftu được phát triển nhằm giải quyết giới hạn mở rộng tại sân bay quốc tế Bole, cửa ngõ hàng không hiện nay của Addis Ababa. Theo Ethiopia ENA, công suất hoàn chỉnh của sân bay mới sẽ lớn gấp khoảng 4,4 lần Bole, tạo thêm dư địa cho vận tải hành khách, hàng hóa và mạng bay quốc tế của Ethiopian Airlines. 

Giai đoạn đầu bố trí hai đường băng song song có thể khai thác độc lập và nhà ga rộng khoảng 660.000 m2. Các giai đoạn tiếp theo sẽ mở rộng lên 4 đường băng, cùng hệ thống sân đỗ đáp ứng 270 máy bay. Theo Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB), dự án còn hướng tới năng lực vận chuyển khoảng 3,73 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. 

Đến tháng 6/2026, ENA cho biết công trường đang tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm. Song song với thi công, Ethiopian Airlines đã công bố hoàn tất sơ tuyển cho 4 nhóm gói thầu chính, gồm công trình nhà ga và các cơ sở chính, công trình hỗ trợ, khu bay và hạ tầng, cùng các tuyến kết nối ngoài sân bay. Danh sách được lựa chọn vào vòng đấu thầu tiếp theo có Samsung C&T, VINCI và nhiều liên danh quốc tế. Đây là kết quả sơ tuyển, chưa phải thông báo trao hợp đồng xây dựng. 

Một điểm đặc biệt của Bishoftu là thiết kế tập trung vào hành khách nối chuyến. Theo đơn vị thiết kế ZHA, tỷ lệ khách trung chuyển dự kiến có thể lên tới 80%. Vì vậy, sân bay bố trí khách sạn 350 phòng trong khu vực sau kiểm soát an ninh, cùng các không gian ăn uống, giải trí, sân vườn và khoảng nghỉ ngoài trời phục vụ thời gian chờ giữa hai chuyến bay. 

Địa hình cũng là lợi thế của địa điểm mới. Bishoftu nằm ở độ cao khoảng 1.910 m so với mực nước biển, thấp hơn gần 400 m so với sân bay Bole; kết hợp với các đường băng dài hơn, yếu tố này được đơn vị thiết kế đánh giá sẽ cải thiện khả năng khai thác máy bay, hỗ trợ vận chuyển nhiều hành khách và hàng hóa hơn trên các đường bay thẳng dài. 

Với công suất mục tiêu 110 triệu hành khách mỗi năm, Bishoftu được Ethiopian Airlines kỳ vọng trở thành sân bay lớn nhất châu Phi khi hoàn thành. Dự án đồng thời mở rộng năng lực trung chuyển của hãng, hỗ trợ thương mại, du lịch và kết nối giữa các thị trường trong khu vực với thế giới. 

Thế Anh

Việt Nam hàng ngày

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