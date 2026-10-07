Thông tin mới nhất liên quan tới khu đô thị rộng 193ha nằm ở phía Nam Thủ đô liên quan đến "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản

Sáng 7/10, Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn trên địa bàn xã Tam Hưng tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá tiến độ thực hiện, tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới.

Tại dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5, tổng diện tích thu hồi trên địa bàn 4 thôn Phượng Mỹ, Đan Thầm, Quảng Minh và Đại Định là 138ha.

Trong đó, tại Phượng Mỹ, địa phương đã phê duyệt phương án và hoàn thành chi trả 6,54ha cho 86 hộ, với tổng số tiền 44,86 tỷ đồng. Tại Đại Định, 5,39ha của 110 hộ đã được chi trả, tổng kinh phí 40,13 tỷ đồng. Riêng Quảng Minh đã phê duyệt và chi trả 31,7ha cho 172 hộ, với số tiền 299,4 tỷ đồng.

Khu vực triển khai Khu đô thị Mỹ Hưng (ảnh chụp vào năm 2024, ảnh: Lễ Lễ).

Cũng tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đã nghe báo cáo về tiến độ GPMB nhiều dự án lớn trên địa bàn xã Tam Hưng, gồm Học viện An ninh nhân dân cơ sở 2, Khu đô thị đa mục tiêu, Khu nhà ở xã hội Tam Hưng 1 và Tam Hưng 2, Cụm công nghiệp Thanh Thùy và Khu đô thị mới cho cán bộ, chiến sĩ C01, C03, C05 Bộ Công an.



Lãnh đạo xã Tam Hưng yêu cầu khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo và các tổ công tác, phân công rõ trách nhiệm, địa bàn và tiến độ GPMB. Các vướng mắc thuộc thẩm quyền xã phải được chủ động xử lý, trường hợp vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo để tháo gỡ. Đồng thời, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động và đối thoại trực tiếp với người dân, nhất là tại những khu vực còn hộ chưa đồng thuận, nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Liên quan tới dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco5, trước đó chiều 27/8 UBND xã Tam Hưng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các cơ quan quản lý, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư liên quan đến đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco5.

Theo hồ sơ, Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco5 có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 193ha. Đồ án định hướng xây dựng khu đô thị theo mô hình sinh thái, hiện đại và thông minh, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian kiến trúc và cảnh quan. Đáng chú ý, UBND xã Tam Hưng đề nghị rà soát và điều chỉnh một số nội dung của đồ án nhằm phù hợp hơn với nhu cầu phát triển dân cư trong tương lai.

Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco5 nằm liền kề hai khu đô thị Thanh Hà A và Thanh Hà B, dự án có lợi thế kết nối khi tiếp giáp tuyến đường trục phía Nam và đường Vành đai 4.

Vào năm 2016, Tập đoàn Mường Thanh do "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản đứng đầu đã mua lại 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land) - thuộc Cienco 5.