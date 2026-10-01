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Diễn biến mới nhất về 2 dự án gần 500ha, vốn hơn 30.000 tỷ đồng tại thành phố đang hút loạt ông lớn Vingroup, Sun Group, T&T… đổ về đầu tư

| | Bất động sản

Hai dự án khu đô thị mới, du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại phường Tam Sơn và phường Tiên Du có tổng diện tích gần 500ha, tổng chi phí thực hiện dự kiến hơn 30.800 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử TP Bắc Ninh, chiều 7/10, lãnh đạo UBND TP Bắc Ninh chủ trì hội nghị đôn đốc tiến độ, triển khai thực hiện đầu tư xây dựng đối với các dự án khu đô thị mới, du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng vui chơi giải trí thuộc phường Tam Sơn và phường Tiên Du tại tiểu khu 112.1 và 112.3.

Tại tiểu khu 112.1 thuộc phường Tiên Du, dự án có diện tích khoảng 299ha, quy mô dân số 26.903 người, tổng chi phí thực hiện dự kiến hơn 19.714 tỷ đồng. Công tác GPMB liên quan đến 2.714 hộ dân. 

Đến nay, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 1.096 hộ với diện tích khoảng 149,72ha, hơn 50% diện tích dự án; 543 hộ đã nhận tiền, tổng kinh phí khoảng 311 tỷ đồng.

Diễn biến mới nhất về 2 dự án gần 500ha, vốn hơn 30.000 tỷ đồng tại thành phố đang hút loạt ông lớn Vingroup, Sun Group, T&T… đổ về đầu tư- Ảnh 1.

TP Bắc Ninh. 

Tại tiểu khu 112.3 thuộc phường Tam Sơn, dự án rộng khoảng 199ha, quy mô dân số 7.637 người, tổng chi phí thực hiện dự kiến hơn 11.171 tỷ đồng. Địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 2.506/2.526 hộ, tương đương 92,4% diện tích dự án. Tuy nhiên, mới có 1.124 hộ nhận tiền, với diện tích khoảng 69,39ha và kinh phí gần 392 tỷ đồng.

Theo địa phương, nguyên nhân khiến GPMB chậm chủ yếu do một bộ phận người dân chưa đồng thuận, chưa phối hợp kiểm đếm, nhận thông báo thu hồi đất hoặc nhận tiền bồi thường. Một số trường hợp còn kiến nghị liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ.

Riêng tại tiểu khu 112.3, việc bố trí quỹ đất mới và di chuyển Nghĩa trang Nhân dân Tổ dân phố Hồi Quan với hơn 500 ngôi mộ còn gặp nhiều khó khăn. Một số trường hợp có đất bị thu hồi nhưng đang sinh sống ở nơi khác, liên quan đến chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.

Lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu phường Tam Sơn và Tiên Du tập trung đẩy nhanh GPMB, rà soát từng khu vực và xây dựng tiến độ chi tiết. Các phương án bồi thường đã được phê duyệt phải được tổ chức chi trả kịp thời, đúng quy định.

Các sở, ngành liên quan được giao rà soát hồ sơ, thủ tục pháp lý, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc; đồng thời ưu tiên nhân lực cho công tác kiểm đếm, lập phương án và chi trả bồi thường, tạo điều kiện để 2 dự án triển khai theo kế hoạch.

Được biết, dự án khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại tiểu khu 112.1 do Công ty TNHH Đầu tư Tây Hà Nội làm nhà đầu tư. Dự án có diện tích khoảng 299ha, quy mô dân số 26.900 người, tổng chi phí thực hiện dự kiến hơn 19.700 tỷ đồng.

Tại tiểu khu 112.3, Công ty TNHH Đầu tư Tây Bắc là nhà đầu tư dự án có diện tích khoảng 199ha, quy mô dân số khoảng 7.600 người. Tổng chi phí thực hiện dự kiến hơn 11.100 tỷ đồng.

Những năm gần đây Bắc Ninh đang trở thành điểm đến của hàng loạt "ông lớn" bất động sản như Vingroup, Sun Group, T&T... khi liên tiếp triển khai các khu đô thị, khu công nghiệp và dự án hạ tầng quy mô lớn.

Trong đó, Tập đoàn T&T đang triển khai 5 dự án trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Trong đó có 1 dự án KCN Tự Lạn - Bích Sơn - Trung Sơn tại các phường Tự Lạn, Vân Hà và Việt Yên, quy mô 150 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 2.550 tỷ đồng.

Bên cạnh T&T, Vingroup cũng đang mở rộng quỹ đất tại Bắc Ninh với dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc TP Bắc Ninh cũ (Khu 1), nay thuộc phường Kinh Bắc. Dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 41.270 tỷ đồng.

Tập đoàn Sun Group cũng đang triển khai Dự án tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn TP Bắc Ninh).

Văn Đoan

Việt Nam hàng ngày

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