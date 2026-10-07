Đại bàng Samsung 'hé mở' kế hoạch 5 tỷ USD, tham vọng đưa Việt Nam 'lên tầm cao mới' trong lĩnh vực hơn 1.000 tỷ USD

Cụ thể, vào tuần trước, Samsung Electro Mechanics, công ty sản xuất linh kiện thuộc Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc, đã công bố hai khoản đầu tư vào chất nền FC BGA, loại linh kiện được sử dụng trong chip dành cho máy chủ AI, robot và ô tô thông minh. Một khoản đầu tư trị giá 4,27 nghìn tỷ won, tương đương 3,2 tỷ USD, tại nhà máy Sejong ở Hàn Quốc. Đây là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của công ty cho một sản phẩm duy nhất. Khoản đầu tư còn lại trị giá 2,51 nghìn tỷ won, tương đương 1,87 tỷ USD, tại công ty con ở Việt Nam.

Công ty cho biết từ năm 2022 đã thử nghiệm sản xuất chất nền tại Thái Nguyên. Việc mở rộng cơ sở sản xuất hiện nay cho thấy kết quả thử nghiệm đã đáp ứng kỳ vọng, tạo điều kiện để công ty tiến tới sản xuất hàng loạt.

Động thái này là bước đi mới nhất của Samsung nhằm nâng cấp hoạt động tại Việt Nam. Kể từ khi gia nhập thị trường với một nhà máy điện thoại di động vào năm 2008, tập đoàn đã mở rộng sang điện thoại thông minh, màn hình và linh kiện điện tử. Việc sản xuất chất nền FC-BGA đánh dấu bước chuyển lên phân khúc cao hơn trong chuỗi giá trị chip, đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của Samsung.

Một phần nguồn vốn cho các dự án mới sẽ đến từ các đối tác công nghệ. Samsung cho biết các khoản đầu tư dựa trên quan hệ hợp tác trung và dài hạn với những khách hàng lớn trong ngành công nghệ và bán dẫn trên toàn cầu. Các đối tác này sẽ hỗ trợ tài chính và đảm bảo đơn đặt hàng cho sản phẩm. Samsung không công bố tên các doanh nghiệp cũng như số tiền cụ thể mà họ đóng góp.

Trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện tử của Samsung đạt 57,1 tỷ USD, chiếm 12% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Ảnh: Nikkei Asia

Samsung vẫn đánh giá tích cực về triển vọng nhu cầu chất nền bán dẫn, dù một số nhà đầu tư lo ngại về khả năng duy trì đà tăng trưởng của các trung tâm dữ liệu AI và những hình thức huy động vốn ngày càng phức tạp để phát triển các dự án này. Samsung dự báo nhu cầu liên quan đến AI sẽ tiếp tục tăng trong 2 đến 3 năm tới.

Tại tỉnh Thái Nguyên, Samsung đã được cấp phép sản xuất chất nền FC BGA kích thước rất lớn, theo hồ sơ gửi chính quyền ngày 24/7. Hồ sơ cho biết các linh kiện này có thể được sử dụng trong robot và ô tô thông minh. Samsung cũng cho biết nhu cầu đối với sản phẩm sẽ đến từ ngành công nghiệp quốc phòng, máy chủ AI và hệ thống điện toán hiệu năng cao.

Việc dự án được phê duyệt cho thấy nhu cầu đối với các công nghệ đóng gói bán dẫn tiên tiến đang tăng lên khi các hệ thống AI ngày càng đòi hỏi khả năng xử lý phức tạp hơn.

Samsung cho biết nhu cầu chất nền đang tăng mạnh do các loại chip AI ngày càng tích hợp nhiều chip hiệu năng cao để tăng tốc độ tính toán và xử lý lượng dữ liệu lớn. Điều này khiến chất nền FC BGA cũng phải phát triển theo hướng có diện tích lớn hơn, nhiều lớp hơn và khả năng tích hợp cao hơn.

Việt Nam đang nổi lên như một cứ điểm sản xuất quan trọng

Tham vọng bán dẫn của Việt Nam chủ yếu tập trung vào đóng gói, kiểm thử và các linh kiện liên quan, thay vì sản xuất chip. Tuy nhiên, các khoản đầu tư của những doanh nghiệp như Samsung, Intel và Amkor Technology đã giúp Việt Nam tiến vào những phân khúc tiên tiến hơn trong chuỗi cung ứng.

Trong chiến lược FC-BGA triển khai trên hai mặt trận của Samsung, cơ sở tại Sejong, phía nam Seoul, sẽ đảm nhiệm hoạt động sản xuất có giá trị cao và độ phức tạp lớn, trong khi Thái Nguyên sẽ cung cấp nguồn hàng ổn định để đáp ứng sản lượng toàn cầu và nâng cao hiệu quả, công ty cho biết.

Các kế hoạch được công bố cùng tuần với thời điểm liên doanh giữa nhà sản xuất chip Broadcom của Mỹ và Toppan Holdings của Nhật Bản khánh thành nhà máy đế FC-BGA cao cấp đầu tiên tại Singapore.

Tháng 7, LG của Hàn Quốc cũng áp dụng cách tiếp cận hai hướng khi rót 1 tỷ USD vào hoạt động tại Việt Nam để sản xuất mảng lưới bi và các mô-đun hệ thống trong một gói, đồng thời tiếp tục đặt hoạt động sản xuất giá trị cao và phát triển chất nền bán dẫn tại Gumi, Hàn Quốc.

Nhìn chung, các khoản đầu tư cho thấy Việt Nam đang nổi lên như một cứ điểm sản xuất quan trọng đối với hoạt động đóng gói và sản xuất chất nền bán dẫn tiên tiến, dù những công đoạn sản xuất tinh vi nhất vẫn tập trung tại Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Giám đốc điều hành Samsung Electro Mechanics Chang Duck Hyun cho biết khi nhu cầu của ngành tăng mạnh, chất nền bán dẫn có giá trị gia tăng cao ngày càng giữ vai trò quan trọng, bởi đây là một trong những linh kiện ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của chip và độ ổn định của chuỗi cung ứng.

Nguồn tham khảo: Nikkei Asia