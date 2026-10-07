Vận tải hàng không dự kiến tăng trưởng 13% năm 2026

Lũy kế 9 tháng, thị trường hàng không Việt Nam ước vận chuyển 70,5 triệu hành khách, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2025

Tiếp tục tăng trưởng dù chịu tác động từ biến động giá nhiên liệu

Bất chấp giá nhiên liệu biến động, xung đột địa chính trị và những gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu, thị trường hàng không Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng hai con số. Trong 9 tháng đầu năm 2026, các hãng hàng không đã vận chuyển khoảng 70,5 triệu hành khách, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam gửi Bộ Xây dựng về tình hình thị trường hàng không 9 tháng năm 2026, sản lượng hàng hóa qua đường hàng không đạt khoảng 1,3 triệu tấn, tăng 13%.

Đà tăng trưởng được thể hiện rõ trong các giai đoạn cao điểm. Dịp nghỉ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 29/8 đến 2/9), các hãng hàng không đã vận chuyển khoảng 1,2 triệu hành khách với 11.600 lượt cất, hạ cánh, tăng lần lượt 10,4% và 13,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với nhu cầu đi lại tăng, các hãng hàng không Việt Nam tiếp tục mở rộng đội tàu bay thông qua thuê và mua mới. Vietjet, Sun PhuQuoc Airways và Vietravel Airlines đều có kế hoạch bổ sung tàu bay, qua đó tăng năng lực khai thác và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, từ cấp và cấp lại giấy phép kinh doanh, hỗ trợ thuê, mua tàu bay đến cấp phép bay, điều phối slot tại các cảng hàng không, sân bay.

Hành lang pháp lý tiếp tục được hoàn thiện, trong đó có Nghị định số 208 ngày 15/6/2026 và Thông tư số 48 ngày 30/6/2026. Hợp tác hàng không quốc tế với ASEAN - Anh, Ấn Độ, Canada, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều đối tác khác tiếp tục được mở rộng, tạo thêm cơ hội phát triển mạng đường bay quốc tế.

Với đà tăng trưởng hiện nay, Cục Hàng không Việt Nam dự kiến cả năm 2026 thị trường sẽ đạt khoảng 94 triệu hành khách và trên 1,6 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 13% và 9,3% so với năm 2025.

Sân bay Long Thành, Gia Bình mở thêm không gian phát triển

Cùng với tăng trưởng sản lượng, việc mở rộng và tổ chức lại mạng lưới hạ tầng đang tạo thêm dư địa cho hàng không Việt Nam.

Tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất, công tác điều phối giao thông mặt đất, phân luồng xe công nghệ và xe buýt chất lượng cao được tăng cường nhằm giảm áp lực giao thông quanh sân bay.

Với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cơ quan quản lý đang hoàn thiện phương án phân chia khai thác, đồng thời thúc đẩy kết nối với hệ thống đường bộ cao tốc và đường sắt. Trong khi đó, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được định hướng gắn với trung tâm logistics đa phương thức.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc hình thành các đầu mối giao thông và logistics đa phương thức không chỉ giảm áp lực cho các sân bay hiện hữu mà còn góp phần tổ chức lại mạng lưới vận tải, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.

Sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn cuối cùng trước khi chính thức đi vào hoạt động

Đẩy mạnh số hóa hoạt động hàng không

Chuyển đổi số tiếp tục là một trong những trọng tâm của ngành hàng không. Các thủ tục hành chính đủ điều kiện đang được điện tử hóa, trong khi việc kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư và định danh điện tử qua VNeID tại các cảng hàng không giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Trong lĩnh vực quản lý, điều hành bay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) triển khai hệ thống quản lý thông tin toàn hệ thống (SWIM) và quản lý thông tin chuyến bay, luồng bay theo hướng hợp tác (FF-ICE), phù hợp tiêu chuẩn của ICAO. Các giải pháp này hướng tới nâng cao năng lực điều phối, sử dụng hiệu quả vùng trời và hạn chế ùn tắc.

Trong 3 tháng cuối năm, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tập trung điều phối lịch bay mùa Đông 2026/2027, điều chỉnh tham số khai thác tại các sân bay trọng điểm để đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp cuối năm và Tết 2027.

Cơ quan quản lý cũng sẽ phối hợp đẩy nhanh tiến độ đưa Long Thành vào khai thác, hoàn thiện phương án khai thác tại Gia Bình, hỗ trợ các hãng bổ sung đội tàu bay và theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu, đồng thời khuyến khích duy trì giá vé hợp lý trong mùa cao điểm.

Với thị trường tiếp tục tăng trưởng hai con số, đội tàu bay được bổ sung và hạ tầng từng bước mở rộng, hàng không Việt Nam đang đứng trước cơ hội hình thành một không gian phát triển mới, đặc biệt khi Long Thành và các đầu mối hàng không - logistics mới đi vào khai thác.