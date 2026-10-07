Toàn cảnh 7 dự án cầu vượt sông Hồng, mở rộng không gian Hà Nội

Sông Hồng đang trở thành một đại công trường với những cây cầu mới từng ngày vươn mình nối đôi bờ. Bảy cây cầu, gồm: Vân Phúc, Hồng Hà, Thượng Cát, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi và Mễ Sở đồng loạt được triển khai, trải dài từ phía Bắc, trung tâm đến phía Nam Thủ đô. Máy móc hoạt động liên tục, những trụ cầu lần lượt vươn khỏi mặt nước, các tuyến đường dẫn cũng dần thành hình. Những công trình này được Hà Nội tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong năm 2027
Cầu Vân Phúc kết nối Hà Nội với Phú Thọ, tạo thêm trục giao thông quan trọng qua sông Hồng và mở rộng không gian phát triển phía Tây Bắc Thủ đô. Đến đầu tháng 10-2026, dự án đạt khoảng 30% khối lượng, các hạng mục cọc khoan nhồi, cầu dẫn, cầu cạn và dầm đang được đẩy nhanh. Máy móc, nhân lực của nhà thầu đang tích cực triển khai các hạng mục của dự án, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào giữa quý III-2027 và hoàn thành toàn bộ công trình trong quý IV-2027.
Cầu Hồng Hà - điểm nối trên Vành đai 4
Là công trình trọng điểm thuộc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, cầu Hồng Hà tạo thêm tuyến kết nối trực tiếp hai bờ sông Hồng, tăng khả năng liên kết khu vực phía Bắc và phía Nam Hà Nội. Đến cuối tháng 9-2026, dự án đạt khoảng 46% khối lượng; toàn bộ cọc khoan nhồi đã hoàn thành, nhiều bệ và thân trụ đang được triển khai. Cầu dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 7-2027, góp phần hoàn thiện tuyến vành đai chiến lược của Thủ đô.
Cầu Thượng Cát - mở rộng không gian phía Tây
Với tổng mức đầu tư dự án thành phần xây dựng khoảng 7.302 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 5,4km, dự án cầu Thượng Cát và cầu dẫn là một trong những công trình giao thông lớn ở phía Tây Bắc Thủ đô. Dự án kết nối các khu vực phía Bắc và phía Nam sông Hồng, đồng thời tăng cường liên kết với mạng lưới đường vành đai, các tuyến hướng tâm.
Đến tháng 10-2026, dự án đạt khoảng 15% sản lượng; phần cọc cầu chính cơ bản hoàn thành, trong khi cầu dẫn, trụ và dầm tiếp tục được thi công. Nhiều mũi thi công được tổ chức đồng thời nhằm đẩy nhanh tiến độ, đưa công trình sớm trở thành tuyến kết nối mới phía Tây Bắc Thủ đô
Cầu Tứ Liên - kết nối trung tâm với phía Bắc
Cầu Tứ Liên là một trong những dự án giao thông quy mô lớn nhất của Hà Nội, hình thành trục kết nối từ khu vực trung tâm qua sông Hồng tới xã Đông Anh và các khu vực phía Bắc cũng như kết nối với sân bay Gia Bình (Bắc Ninh).
Đến đầu tháng 10-2026, dự án đạt khoảng 21,72% khối lượng; các trụ tháp chính, cầu dẫn, nút giao và hầm chui đồng loạt được thi công. Công trường đang tăng tốc để bảo đảm tiến độ toàn dự án.
Cầu Trần Hưng Đạo - thêm nhịp nối đô thị hai bờ
Nằm ở khu vực trung tâm, cầu Trần Hưng Đạo sẽ tạo thêm một hướng kết nối trực tiếp giữa nội đô và khu vực phía Đông Hà Nội, giảm áp lực cho các cầu hiện hữu.
Đến đầu tháng 10-2026, dự án đạt khoảng 40% khối lượng. Theo đó, cả dự án đang vào giai đoạn thi công kết cấu phần trên sau khi đã hoàn thành thi công toàn bộ hệ thống cọc khoan nhồi, trụ cầu dưới dòng sông Hồng, đánh dấu bước tiến quan trọng, đưa công trình vượt qua giai đoạn thi công phức tạp nhất.
Cầu Ngọc Hồi - mở nhịp kết nối phía Nam
Cầu Ngọc Hồi là mắt xích quan trọng trên tuyến Vành đai 3,5, kết nối Hà Nội với Hưng Yên và mở thêm hành lang phát triển phía Nam Thủ đô.
Đến đầu tháng 10-2026, dự án đạt khoảng hơn 23% khối lượng; cầu chính, cầu dẫn và các hạng mục đường đầu cầu đang được triển khai đồng loạt. Công trình được thúc đẩy tiến độ, hướng tới hoàn thành, thông xe kỹ thuật trước APEC 2027.
Cầu Mễ Sở - nối dài hành lang Vành đai 4, liên kết Hà Nội - Hưng Yên
Cầu Mễ Sở thuộc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, tạo thêm tuyến vượt sông Hồng kết nối Hà Nội với Hưng Yên, góp phần mở rộng không gian đô thị và phát triển kinh tế phía Nam.
Đến đầu tháng 10-2026, dự án đạt khoảng hơn 45% khối lượng; toàn bộ cọc khoan nhồi đã hoàn thành, các hạng mục bệ, thân trụ và kết cấu phần trên đang được đẩy nhanh. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 10-2027.