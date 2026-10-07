Sun Group, Taseco Land, Geleximco sắp khởi công những dự án nào dịp 10/10 tại Hà Nội?

UBND TP Hà Nội dự kiến tổ chức lễ công bố danh mục công trình, dự án khởi công, khánh thành, triển khai thực hiện chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2026.

Theo danh mục dự kiến được UBND Thành phố đưa ra, nhóm dự án khởi công dịp này trải rộng từ hạ tầng giao thông, môi trường, khu công nghiệp đến thương mại, dịch vụ, văn hóa, thể thao, du lịch và giáo dục.

Sun Group với dự án tái thiết khu vực hồ Hoàn Kiếm

Đáng chú ý trong danh sách là dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, với nhà đầu tư chiến lược là Tập đoàn Sun Group.

Đây là một trong những dự án đáng chú ý nhất trong nhóm công trình dự kiến khởi công dịp 10/10, bởi khu vực hồ Hoàn Kiếm nằm tại trung tâm Hà Nội và có ý nghĩa đặc biệt về lịch sử, văn hóa, cảnh quan đô thị.

Việc đưa dự án vào danh mục khởi công dịp 10/10 diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh chỉnh trang, tái thiết các khu vực đô thị hiện hữu và tổ chức lại không gian trung tâm theo hướng đồng bộ hơn về hạ tầng và cảnh quan.

Taseco Land tham gia dự án 131 vòm cầu đường sắt

Một cái tên khác đáng chú ý là Taseco và Taseco Land với dự án đầu tư xây dựng không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên, đoạn Phùng Hưng - Gầm Cầu.

Theo danh mục của UBND Thành phố, liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Taseco và Công ty cổ phần Bất động sản Taseco đã nộp văn bản đề nghị thực hiện dự án.

Dự án hướng tới việc cải tạo, khai thác không gian 131 vòm cầu đường sắt, một khu vực có giá trị lịch sử và kiến trúc đặc trưng của Hà Nội, để phát triển các chức năng văn hóa, dịch vụ, thương mại và du lịch.

Vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên, đoạn Phùng Hưng - Gầm Cầu

Đây cũng là dự án từng thu hút sự quan tâm bởi quy mô hệ thống vòm cầu có lịch sử hơn một thế kỷ, nằm trên trục Phùng Hưng - Gầm Cầu, ngay sát khu vực phố cổ.

Geleximco xuất hiện với dự án sông Nhuệ

Trong lĩnh vực môi trường, Công ty TNHH Đầu tư Geleximco được xác định là nhà đầu tư của dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Sông Nhuệ là một trong những tuyến sông quan trọng của Hà Nội, đồng thời là khu vực tồn tại nhiều vấn đề về ô nhiễm môi trường và thoát nước.

Việc dự án được đưa vào danh mục dự kiến khởi công dịp 10/10 cho thấy nhóm dự án hạ tầng môi trường tiếp tục được Hà Nội đưa vào chương trình đầu tư, chỉnh trang đô thị trong giai đoạn mới.

Loạt dự án hạ tầng, khu công nghiệp cũng được khởi động

Bên cạnh các dự án có sự tham gia của những doanh nghiệp lớn, danh sách của UBND TP Hà Nội còn có nhiều dự án hạ tầng quy mô đáng chú ý.

Trong đó có dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tại phường Long Biên, do Sở Xây dựng thực hiện.

Một dự án khác là Cảng thủy nội địa Giang Biên, do Công ty cổ phần Cảng Giang Biên làm chủ đầu tư.

Ở lĩnh vực công nghiệp, dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tiến Thắng giai đoạn 1 do Công ty TNHH Đầu tư KCN Tiến Thắng thực hiện cũng nằm trong danh mục.

Ngoài ra, Hà Nội dự kiến khởi công dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, với Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cùng Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng DĐK.

Safari Ba Vì, trường đua ngựa và loạt dự án giáo dục

Trong nhóm văn hóa, thể thao và du lịch, đáng chú ý có dự án đầu tư xây dựng Công viên Safari Ba Vì, do Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời (Sun Property) làm chủ đầu tư - Nhà phát triển bất động sản cao cấp gắn liền với du lịch, nghỉ dưỡng thuộc Tập đoàn Sun Group.

Cùng nhóm này là dự án đầu tư xây dựng Công viên Hồ Chí Minh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố thực hiện và Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa do Công ty TNHH H&G thực hiện.

Hà Nội cũng đưa vào danh mục một loạt dự án trường học tại Thạch Thất, Sóc Sơn và Phù Đổng. Các dự án đều hướng tới xây dựng trường phổ thông nhiều cấp học theo mô hình tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao.

Ngoài các dự án dự kiến khởi công, danh mục của Thành phố còn có 4 công trình dự kiến khánh thành dịp 10/10, gồm dự án thành phần 2.1 đường song hành thuộc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; một số đoạn thuộc Vành đai 2,5; Bến xe khách Yên Sở và cơ sở 2 của Bệnh viện Tim Hà Nội.