Chuyên gia dự báo bất ngờ về giá vàng trong 12 tháng tới

Theo Kitco, tâm lý tại Hội nghị Kim loại quý toàn cầu 2026 của Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA) vẫn nghiêng mạnh về xu hướng tăng dài hạn, bất chấp vàng đang đối mặt nhiều lực cản trong ngắn hạn như khủng hoảng năng lượng, lạm phát dai dẳng và lợi suất trái phiếu tăng cao.

Kết quả khảo sát thường niên tại hội nghị cho thấy các đại biểu kỳ vọng giá vàng sẽ giao dịch quanh 5.013,3 USD/ounce vào cùng thời điểm năm sau, tương đương tăng khoảng 20% so với mức giá hiện tại quanh 4.145 USD/ounce.

Dù vậy, các dự báo của LBMA không phải lúc nào cũng diễn ra đúng như kỳ vọng. Tại hội nghị năm 2025, các đại biểu từng dự báo giá vàng sẽ lên khoảng 4.980 USD/ounce sau 12 tháng, nhưng thị trường thực tế không đạt tới mức này.

Vì sao giới chuyên gia vẫn lạc quan với vàng?

Một trong những luận điểm chính được nhắc tới tại hội nghị năm nay là vai trò của vàng đang mở rộng trong bối cảnh hệ thống tài chính toàn cầu thay đổi.

Nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục là yếu tố được giới phân tích chú ý. Theo khảo sát quản lý dự trữ mới nhất của UBS Asset Management được dẫn tại hội nghị, 65% số người tham gia cho biết đa dạng hóa dự trữ là lý do chính để nắm giữ vàng. Kim loại quý này cũng nằm trong nhóm tài sản mà nhiều ngân hàng trung ương dự kiến tăng tỷ trọng trong 12 tháng tới.

Các diễn giả tại LBMA cũng nhấn mạnh đặc tính đặc biệt của vàng khi đây là tài sản không phải nghĩa vụ nợ của bất kỳ chủ thể nào. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, các biện pháp trừng phạt và rủi ro tín dụng quốc gia gia tăng, yếu tố không có rủi ro đối tác hoặc vỡ nợ càng làm tăng sức hấp dẫn của vàng.

Bên cạnh đó, tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài và nợ công tăng mạnh tại nhiều nền kinh tế cũng đang hỗ trợ nhu cầu đối với vàng như một công cụ bảo toàn sức mua trong dài hạn.

Tại hội nghị, Vikram Dhawan, Giám đốc hàng hóa và quản lý quỹ tại Nippon India Mutual Fund, cho rằng diễn biến của vàng có thể đang phát đi tín hiệu rằng nợ toàn cầu đã tiến gần một điểm bước ngoặt, khi nguồn cung các tài sản giấy ngày càng lớn so với nhu cầu.

Lợi suất cao vẫn là lực cản

Dù triển vọng dài hạn được đánh giá tích cực, giá vàng vẫn đối mặt không ít thách thức trong ngắn hạn. Trong năm 2026, căng thẳng Mỹ - Iran đẩy giá dầu lên cao, làm gia tăng áp lực lạm phát và khiến các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì lập trường thắt chặt. Kỳ vọng lãi suất tăng cũng kéo lợi suất trái phiếu dài hạn lên vùng cao nhất khoảng 20 năm.

Thông thường, lợi suất trái phiếu tăng sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, do kim loại quý không mang lại dòng tiền. Tuy nhiên, các đại biểu LBMA cho rằng tác động này đang trở nên phức tạp hơn khi lợi suất cao đồng thời phản ánh lo ngại về nợ công và sức khỏe tài khóa của các chính phủ.

Do đó, vàng có thể tiếp tục cạnh tranh với trái phiếu trong vai trò tài sản trú ẩn, thay vì đơn thuần chịu bất lợi khi lãi suất tăng.

Không chỉ vàng, bạc cũng được dự báo tăng mạnh

Tâm lý lạc quan tại hội nghị thậm chí còn rõ hơn đối với bạc. Khảo sát của LBMA cho thấy các đại biểu kỳ vọng giá bạc có thể lên khoảng 94,7 USD/ounce trong 12 tháng tới, tương đương tăng hơn 54% so với mức hiện tại quanh 61,2 USD/ounce.

Triển vọng này được hỗ trợ bởi cả nhu cầu đầu tư và nhu cầu công nghiệp. Dù giá bạc cao đang buộc một số doanh nghiệp giảm mức tiêu thụ, các đại biểu cho rằng nhu cầu cấu trúc vẫn tích cực, đặc biệt từ năng lượng mặt trời, xe điện, hạ tầng AI và xu hướng điện khí hóa.

Nhìn chung, thông điệp từ hội nghị LBMA năm nay là biến động trên thị trường kim loại quý có thể còn lớn trong ngắn hạn, nhất là khi lãi suất và lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, nhu cầu từ ngân hàng trung ương, lo ngại về nợ công, bất ổn địa chính trị và nhu cầu công nghiệp tiếp tục là những yếu tố hỗ trợ giá vàng và bạc trong dài hạn.