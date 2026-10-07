Giá vàng hồi phục, quỹ "khổng lồ" mạnh tay gom hàng tấn vàng

Theo dữ liệu cập nhật, SPDR Gold Trust, quỹ vàng lớn nhất thế giới vừa mua ròng 3,7 tấn vàng trong phiên 6/10, qua đó nâng lượng vàng nắm giữ lên khoảng 1.060 tấn. Đây là phiên mua ròng thứ 2 liên tiếp của quỹ.

Cùng chiều, iShares Physical Gold ETF, quỹ vàng do BlackRock quản lý cũng mua vào gần 2 tạ vàng, hiện quỹ này đang nắm giữ khoảng 288 tấn.

Động thái mua ròng của loạt quỹ lớn diễn ra trong phiên giá vàng thế giới hồi phục. Trên sàn Kitco, giá vàng chốt phiên 6/10 tăng gần 0,6% lên 4.164 USD/ounce. Tương tự, giá bạc cũng ghi nhận nhịp hồi phục khoảng 0,5% lên mức 61 USD/ounce.

Giá vàng và bạc giao ngay tăng vào cuối phiên ngày thứ Ba, khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ hạ nhiệt từ vùng cao nhất nhiều thập kỷ và đồng USD suy yếu. Diễn biến này tạo thêm dư địa để kim loại quý nối dài nhịp phục hồi sau báo cáo việc làm tháng 9.

Tâm lý thị trường hiện bớt "diều hâu" hơn ở kỳ hạn ngắn, nhưng vẫn duy trì sự thận trọng với triển vọng lãi suất dài hơn. Báo cáo việc làm tháng 9 cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,2%, còn thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,1% so với tháng trước. Số liệu việc làm tháng 7 và tháng 8 cũng bị điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000 việc làm.

Ở chiều ngược lại, áp lực lạm phát vẫn chưa hạ nhiệt rõ rệt. Chỉ số giá dịch vụ ISM tháng 9 tăng lên 74 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022, dù PMI dịch vụ tổng thể giảm xuống 54,9 điểm.

Theo định giá trên thị trường hợp đồng tương lai, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 hiện ở khoảng 19-23%, trong khi khả năng có ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa vào tháng 12 vẫn cao hơn đáng kể. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về quanh 5,27%, kỳ hạn 2 năm còn khoảng 4,79%, trong khi chỉ số USD hạ nhiệt so với mức đỉnh đầu tuần.

Trong những ngày tới, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed, số liệu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 10. Nếu dữ liệu việc làm hoặc tâm lý tiêu dùng tiếp tục suy yếu, kỳ vọng Fed bớt cứng rắn có thể hỗ trợ giá vàng. Ngược lại, kỳ vọng lạm phát cao hơn hoặc biên bản họp mang tín hiệu "diều hâu" sẽ tiếp tục giữ áp lực lên kim loại quý thông qua kênh lợi suất.