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Cổ phiếu FPT bất ngờ giảm 10 phiên liên tiếp, vốn hóa "bốc hơi" gần 12.000 tỷ đồng chỉ sau 2 tuần

| | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu FPT bất ngờ giảm 10 phiên liên tiếp, vốn hóa "bốc hơi" gần 12.000 tỷ đồng chỉ sau 2 tuần

Nếu nhìn trên khung thời gian dài hơn, áp lực điều chỉnh khá rõ nét khi cổ phiếu FPT đã giảm hơn 30% kể từ đầu năm.

Đóng cửa phiên 6/10, cổ phiếu FPT giảm 2,4% xuống 60.400 đồng/cp, nối dài chuỗi giảm điểm lên 10 phiên liên tiếp. Từ vùng 66.000-67.000 đồng/cp, thị giá FPT đã mất gần 10% chỉ sau khoảng 2 tuần, qua đó vốn hóa thị trường cũng “bốc hơi” khoảng 11.700 tỷ đồng.

Cũng trong phiên 6/10, thanh khoản FPT tăng mạnh lên hơn 8,2 triệu cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với nhiều phiên trước đó.

Nếu nhìn trên khung thời gian dài hơn, áp lực điều chỉnh khá rõ nét khi cổ phiếu FPT đã giảm hơn 30% kể từ đầu năm. Một phần sức ép đến từ giao dịch của khối ngoại. Sau khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 14.700 tỷ đồng FPT từ đầu năm, room ngoại của cổ phiếu này hiện “hở” khoảng 353 triệu đơn vị, tương đương gần 19% vốn điều lệ.

Điểm đáng chú ý là diễn biến trên không đồng pha với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, FPT đạt doanh thu 35.408 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 7.648 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,5% và 17,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 6.761 tỷ đồng, tăng khoảng 13%.

Riêng tháng 8/2026, lãi ròng của FPT đạt khoảng 876 tỷ đồng, tương đương trung bình khoảng 28 tỷ đồng mỗi ngày.

Xét theo từng khối kinh doanh, Công nghệ tiếp tục đóng góp phần lớn doanh thu với 31.438 tỷ đồng trong 8 tháng, tăng 16% so với cùng kỳ và chiếm 89% tổng doanh thu FPT. Lợi nhuận trước thuế của khối này đạt 4.459 tỷ đồng, tăng 17% và đóng góp 58% tổng lợi nhuận trước thuế.

Trong đó, mảng dịch vụ công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài ghi nhận doanh thu 25.529 tỷ đồng, tăng 13,8%. Thị trường Nhật Bản mang về 11.946 tỷ đồng doanh thu, tăng 20,8%. Khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 33.285 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ.

Doanh thu chuyển đổi số đạt 12.659 tỷ đồng, tăng 19,7%. Riêng dịch vụ trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu đạt doanh thu 2.555 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của FPT giảm 16,5% so với đầu năm, xuống còn hơn 73.563 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 20.128 tỷ đồng và đầu tư tài chính dài hạn gần 11.131 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 32.567 tỷ đồng, giảm 26,6% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 18.450 tỷ đồng, chiếm 56,7% tổng nợ.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

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