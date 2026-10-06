Một cổ phiếu ngân hàng được tự doanh CTCK "gom" mạnh phiên 6/10

Thị trường giao dịch kém tích cực trong phiên sáng 6/10. Nhiều nhóm mã chịu áp lực bán khá mạnh trong phiên và chỉ số chính giảm về quanh 1.735 điểm. Tuy nhiên dòng tiền, lực cầu giá thấp cải thiện tốt trong phiên chiều. Thị trường sau đó phục hồi tốt trở lại, thanh khoản cải thiện khá tích cực. Kết phiên. VN-Index tăng 5,88 điểm (+0,34%) lên mức 1.759,08 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 2.668 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 267 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 81 tỷ đồng. Theo sau là VIC (37 tỷ), FPT (31 tỷ), VCB (30 tỷ), MWG (27 tỷ), BID và LPB cùng 25 tỷ, HPG (22 tỷ), STB (16 tỷ) và KDH (15 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại SSI với giá trị -30 tỷ đồng, tiếp theo là VBB (-27 tỷ), NAB (-25 tỷ), TCB (-16 tỷ) và MBB (-12 tỷ đồng). Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng như MSB (-11 tỷ), NT2 và FUEVFVND cùng -9 tỷ, MCH và VIX cùng -6 tỷ đồng.﻿