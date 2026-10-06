Tổng Công ty Sông Đà chốt ngày chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 12%

Tổng Công ty Sông Đà- CTCP (MCK: SJG, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông.

Theo đó, Tổng Công ty Sông Đà sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, tức cổ sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.200 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 30/10/2026.

Với hơn 449,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tổng Công ty Sông Đà sẽ phải chi khoảng hơn 539,4 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này. Thời gian thực hiện thanh toán 16/11/2026.

Tại báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy, tính đến ngày 30/6/2026, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đang sở hữu gần 448,6 triệu cổ phiếu SJG (tỷ lệ sở hữu 99,79%), dự kiến sẽ thu về gần 538,2 tỷ đồng cổ tức từ Tổng Công ty Sông Đà.

Ảnh minh họa: SJG

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, Tổng Công ty Sông Đà mang về doanh thu thuần gần 2.583,6 tỷ đồng, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 584,1 tỷ đồng, tăng 20,6%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 221,3 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 32,5%; phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết giảm từ 274,6 tỷ đồng xuống 173,4 tỷ đồng; thu nhập khác hơn 53,9 tỷ đồng, gấp 3,9 lần cùng kỳ.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Tổng Công ty Sông Đà báo lãi ròng 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 603,7 tỷ đồng, tăng 39,4% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Năm 2026, Tổng Công ty Sông Đà lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.185 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 27,6% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Tổng Công ty Sông Đà đạt mức hơn 22.631,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định hơn 6.369,1 tỷ đồng, chiếm 28,1% tổng tài sản; khoản đầu tư tài chính ngắn hạn gần 5.694,3 tỷ đồng, chiếm 25,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả gần 12.280,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính 5.885,5 tỷ đồng, chiếm 47,9% tổng nợ.