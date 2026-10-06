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Ông Lê Cao Quyền bị bắt, doanh nghiệp phát thông báo quan trọng

| | Thị trường chứng khoán

Ông Lê Cao Quyền bị bắt, doanh nghiệp phát thông báo quan trọng

Thông báo cổ tức được đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa trải qua giai đoạn biến động mạnh tại thượng tầng.

Sau loạt biến động nhân sự cấp cao liên quan việc nguyên Chủ tịch HĐQT Lê Cao Quyền cùng nhiều lãnh đạo bị khởi tố, TV4 vừa chốt phương án trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%.

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (EVNPECC4, mã chứng khoán TV4) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức năm 2025. Cụ thể, TV4 sẽ trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 16/10/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào 22/10/2026.

Hiện TV4 có khoảng 19,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy, ước tính doanh nghiệp sẽ chi gần 20 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Thông báo cổ tức được đưa ra trong bối cảnh TV4 vừa trải qua giai đoạn biến động mạnh tại thượng tầng. Hồi tháng 6/2026, ông Lê Cao Quyền, khi đó là Chủ tịch HĐQT TV4, cùng ông Trần Cao Hỷ - Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Như Đông - Phó Tổng Giám đốc và bà Trần Lê Thanh Bình - Kế toán trưởng bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án liên quan Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các đơn vị liên quan.

Sau biến động này, TV4 liên tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/8, ông Lê Cao Quyền và ông Trần Cao Hỷ được miễn nhiệm khỏi HĐQT. Ông Vương Anh Dũng sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, trong khi ông Đồng Trinh Hoàng được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc.

Đến cuối tháng 9, doanh nghiệp tiếp tục bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Quang, Giám đốc Trung tâm Tư vấn xây dựng Lưới điện, làm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 25/9. HĐQT TV4 sau quá trình sắp xếp gồm Chủ tịch Vương Anh Dũng, hai thành viên Đồng Trinh Hoàng và Huỳnh Minh Quang cùng thành viên độc lập Nguyễn Chí Quang.

EVNPECC4 tiền thân là Phân viện Quy hoạch thiết kế điện miền Nam, thành lập năm 1976, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn, khảo sát và thiết kế các công trình nguồn điện, lưới điện. Doanh nghiệp hiện tham gia tư vấn nhiều dự án điện lớn, trong đó có dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái công suất 1.200 MW.

Về hoạt động kinh doanh, nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 104 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 7 tỷ đồng, tăng lần lượt 6% và 18% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2026, TV4 lên kế hoạch tổng doanh thu 403 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 42 tỷ đồng, với kết quả trên, TV4 đã thực hiện được 26% doanh thu và gần 17% lợi nhuận năm.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 5/10, thị giá cổ phiếu TV4 đạt 13.000 đồng/cổ phiếu tương đương với vốn hóa 257 tỷ đồng.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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