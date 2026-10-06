Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ bị khối ngoại "xả" hơn 2.000 tỷ phiên 6/10
Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 2.668 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.
Tâm lý thận trọng tiếp tục chi phối thị trường, khiến VN-Index giằng co trong phần lớn thời gian giao dịch trước khi đảo chiều tăng điểm về cuối phiên. Khép lại phiên 6/10, chỉ số tăng gần 6 điểm, lên 1.759 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức thấp, với tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 19.500 tỷ đồng.
Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 2.668 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.
Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 2.728 tỷ đồng
Tại chiều mua, cổ phiếu SHB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 78 tỷ đồng. Theo sau, VIC và GMD là mã tiếp theo được gom mạnh 78 và 60 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, HDB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 2.000 tỷ đồng. Theo sau là VJC và bị bán ròng 770 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại mua ròng 56 tỷ đồng
Tại chiều mua, SHS được mua ròng mạnh nhất với giá 36 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PPE xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 31 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng MBS, IDC.
Chiều ngược lại, CEO là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 7 tỷ đồng; theo sau PVS bị bán 1,3 tỷ, PVS, KSF bị bán từ vài tỷ đồng.
Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 5 tỷ đồng
Chiều mua, cổ phiếu QNS được khối ngoại mua 10 tỷ đồng. Theo sau, ACV và FOC cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.
Ngược chiều, VEA bị khối ngoại bán ròng 4 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , GCF, F88,...
Việt Nam hàng ngày