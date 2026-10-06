Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ bị khối ngoại "xả" hơn 2.000 tỷ phiên 6/10

Tâm lý thận trọng tiếp tục chi phối thị trường, khiến VN-Index giằng co trong phần lớn thời gian giao dịch trước khi đảo chiều tăng điểm về cuối phiên. Khép lại phiên 6/10, chỉ số tăng gần 6 điểm, lên 1.759 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức thấp, với tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 19.500 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 2.668 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 2.728 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu SHB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 78 tỷ đồng. Theo sau, VIC và GMD là mã tiếp theo được gom mạnh 78 và 60 tỷ đồng.

(Nguồn: Vietcap)

Ở chiều ngược lại, HDB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 2.000 tỷ đồng. Theo sau là VJC và bị bán ròng 770 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 56 tỷ đồng

Tại chiều mua, SHS được mua ròng mạnh nhất với giá 36 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PPE xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 31 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng MBS, IDC.

(Nguồn: Vietcap)