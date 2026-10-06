Đại Thịnh Phát bị phạt vì chậm công bố thông tin

Ngày 05/10/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 582/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát (Đại Thịnh Phát).

Theo đó, Đại Thịnh Phát bị phạt tiền 85 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Cụ thể, công ty chậm công bố thông tin (CBTT) từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024, Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2025, Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025, Báo cáo tình hình tài chính năm 2025, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2022 (ngày CBTT theo quy định: 31/3/2023, ngày CBTT tới Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX): 17/4/2023), Báo cáo tài chính năm 2023 (ngày CBTT theo quy định: 30/3/2024, ngày CBTT tới HNX: 1/7/2024).

Bên cạnh đó, công ty còn chậm CBTT dưới 10 ngày làm việc so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Việc chậm thanh toán lãi trái phiếu DPJ12201 tại ngày 28/2/2025 (ngày CBTT theo quy định: 1/3/2025, ngày CBTT tới HNX: 04/3/2025), Việc chậm thanh toán lãi trái phiếu DPJ12201 tại ngày 10/3/2025 (ngày CBTT theo quy định: 11/3/2025, ngày CBTT tới HNX: 12/3/2025).

Đại Thịnh Phát có địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà 194 Golden Building, số 473 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2013, từng là công ty con của CTCP Đầu tư LDG (mã: LDG, sàn HoSE). Tuy nhiên đến tháng 8/2021, LDG đã thông qua việc thoái hết vốn tại Đại Thịnh Phát.

Hiện doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (tư vấn đầu tư trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). Ông Võ Hồ Thi Hoàng là Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Hồi tháng 8/2026, Đại Thịnh Phát công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2026.

Theo công bố, Đại Thịnh Phát phải thanh toán 500 tỷ đồng tiền gốc và hơn 5,3 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu mã DPJ12201 vào ngày 29/1/2026.

Nguồn: HNX

Tiếp đến, ngày 9/1/2026 và 9/2/2026, doanh nghiệp phải thanh toán 2 kỳ trả lãi tổng cộng hơn 10 tỷ đồng tiền lãi và 471,7 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu DPJ12202.

Tuy nhiên, đến hạn mà Đại Thịnh Phát vẫn chưa thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo kế hoạch do tổ chức phát hành chờ hoàn tất chuyển nhượng dự án để tất toán.

Phía doanh nghiệp cũng cho biết, trái chủ của 2 lô trái phiếu nói trên đã đồng ý phương án chuyển nhượng dự án để tất toán trái phiếu.