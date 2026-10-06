Ắc quy Tia Sáng có Chủ tịch HĐQT mới

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Công ty CP Ắc quy Tia Sáng (MCK: TSB, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết HĐQT liên quan đến công tác nhân sự.

Cụ thể, ông Nguyễn Tất Đại được bầu làm Chủ tịch HĐQT Ắc quy Tia Sáng nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 2/10/2026 thay ông Đoàn Văn Quang.

Đáng chú ý, ông Đoàn Văn Quang mới được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT TSB từ cuối tháng 7/2026 thay ông Lưu Bách Đạt bị khởi tố theo quyết định của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an.

Về tân Chủ tịch HĐQT Ắc quy Tia Sáng, ông Nguyễn Tất Đại cùng ông Nguyễn Văn Thỏa mới được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 TSB tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 diễn ra ngày 2/10/2026.

Hai nhân sự này do Công ty CP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (MCK: DGC, sàn HoSE) đề cử. Tính đến ngày 30/6/2026, Ắc quy Tia Sáng là công ty con do Hoá chất Đức Giang sở hữu 51% vốn.

Ông Nguyễn Tất Đại gia nhập Hóa chất Đức Giang từ năm 2004 và từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại tập đoàn cũng như một số công ty con. Từ năm 2020 đến nay, ông Đại đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đình Vũ. Hiện, tân Chủ tịch HĐQT Ắc quy Tia Sáng không nắm giữ cổ phiếu TSB nào.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ bán niên 2026 của TSB (đã soát xét) ghi nhận 86,1 tỷ đồng, giảm 14,08% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 9,15 tỷ đồng, giảm 13,48%; trong khi đó, chi phí bán hàng tăng 14,36% so với cùng kỳ, lên mức 8,9 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản thuế, phí, Ắc quy Tia Sáng báo lỗ ròng 6 tháng đầu năm 2026 ở mức gần 3,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước vẫn có lãi 315 triệu đồng.