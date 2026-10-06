Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Nguyễn Hùng Cường đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG sau nhiều lần bị giải chấp

| | Thị trường chứng khoán

Ông Nguyễn Hùng Cường đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG sau nhiều lần bị giải chấp

Nếu giao dịch thành công, Chủ tịch DIG sẽ nâng lượng sở hữu lên 33,77 triệu cổ phiếu, tương đương 4% vốn cổ phần.

Mới đây, ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG) đã đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu DIG với mục đích nâng tỷ lệ sở hữu. Thời gian giao dịch kể từ 12/10 đến ngày 10/11/202 theo phương thức khớp lệnh hoăc thỏa thuận.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Cường nắm giữ khoảng 28,77 triệu cổ phiếu DIG, tương ứng tỷ lệ 3,41% vốn điều lệ. Nếu giao dịch thành công, Chủ tịch DIG sẽ nâng lượng sở hữu lên 33,77 triệu cổ phiếu, tương đương 4% vốn cổ phần.

Động thái mua gom cổ phiếu DIG diễn ra sau khi gia đình chủ tịch bị giải chấp lượng lớn cổ phiếu thời gian gần đây. Cụ thể, ông Nguyễn Hùng Cường bị công ty chứng khoán bán giải chấp 5,2 triệu cổ phiếu DIG trong thời gian từ 27-30/7/2026 bằng phương thức khớp lệnh. Trước đó, ông Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp 8,19 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 21-23/7/2026 và 2,69 triệu cổ phiếu DIG trong thời gian từ 7-9/7/2026.

Em gái ông Cường là bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT DIC Corp cũng bị bán giải chấp 1,65 triệu cổ phiếu DIG trong thời gian từ 27-29/7/2026. Mẹ của ông Cường là bà Lê Thị Hà Thành cũng báo cáo bị bán giải chấp 1,25 triệu cổ phiếu trong thời gian từ ngày 27-30/7/2026.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào tháng 4, ông Nguyễn Hùng Cường đã trả lời thắc mắc của cổ đông liên quan tới việc cổ phiếu của cá nhân Chủ tịch và gia đình bị bán giải chấp.

"Không ai mong muốn việc cổ phiếu bị giải chấp, hoàn toàn do biến động của thị trường. Về phía cá nhân tôi và các cổ đông trong gia đình, chúng tôi luôn cam kết nắm giữ cổ phần với tinh thần cao nhất và chắc chắn sẽ tìm mọi biện pháp để gia tăng tỷ lệ sở hữu khi điều kiện cho phép.

Tôi cũng khẳng định lại một lần nữa rằng về phía cá nhân tôi và gia đình không bao giờ có mong muốn xảy ra việc giải chấp cổ phiếu. Đồng thời, chúng tôi sẽ từng bước mua lại và gia tăng tỷ lệ sở hữu trong thời gian phù hợp", lãnh đạo DIG cho hay. 

Về tình hình kinh doanh luỹ kế 6 tháng đầu năm 2026, DIG mang về 758 tỷ đồng doanh thu thuần và 146 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 78% và gấp 9 lần cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, DIG đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 3.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 600 tỷ đồng, lần lượt giảm 36% và 27% so với thực hiện năm 2025. Như vậy công ty mới thực hiện được 25% mục tiêu doanh thu và 24% mục tiêu lợi nhuận sau 2 quý đầu năm.

Dương Ngọc

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kim cương trên sàn chứng khoán cũng “mất giá”

Kim cương trên sàn chứng khoán cũng “mất giá” Nổi bật

Một thay đổi lớn sắp áp dụng với ngân hàng: Nới tỷ lệ cho vay lên 95%, cổ phiếu nào hưởng lợi nhất?

Một thay đổi lớn sắp áp dụng với ngân hàng: Nới tỷ lệ cho vay lên 95%, cổ phiếu nào hưởng lợi nhất? Nổi bật

Nóng: Novaland lên tiếng về tin đồn 'phá sản'

Nóng: Novaland lên tiếng về tin đồn 'phá sản'

13:47 , 06/10/2026
Con trai bầu Thụy tham gia lãnh đạo, sàn tài sản mã hóa Sacom gọi thêm vốn từ Chứng khoán LPS

Con trai bầu Thụy tham gia lãnh đạo, sàn tài sản mã hóa Sacom gọi thêm vốn từ Chứng khoán LPS

13:46 , 06/10/2026
Việt Nam chính thức cán mốc 14 triệu tài khoản chứng khoán

Việt Nam chính thức cán mốc 14 triệu tài khoản chứng khoán

13:40 , 06/10/2026
Diễn biến "lạ" tại Novaland

Diễn biến "lạ" tại Novaland

13:30 , 06/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên