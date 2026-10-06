Mới đây, ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG) đã đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu DIG với mục đích nâng tỷ lệ sở hữu. Thời gian giao dịch kể từ 12/10 đến ngày 10/11/202 theo phương thức khớp lệnh hoăc thỏa thuận.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Cường nắm giữ khoảng 28,77 triệu cổ phiếu DIG, tương ứng tỷ lệ 3,41% vốn điều lệ. Nếu giao dịch thành công, Chủ tịch DIG sẽ nâng lượng sở hữu lên 33,77 triệu cổ phiếu, tương đương 4% vốn cổ phần.

Động thái mua gom cổ phiếu DIG diễn ra sau khi gia đình chủ tịch bị giải chấp lượng lớn cổ phiếu thời gian gần đây. Cụ thể, ông Nguyễn Hùng Cường bị công ty chứng khoán bán giải chấp 5,2 triệu cổ phiếu DIG trong thời gian từ 27-30/7/2026 bằng phương thức khớp lệnh. Trước đó, ông Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp 8,19 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 21-23/7/2026 và 2,69 triệu cổ phiếu DIG trong thời gian từ 7-9/7/2026.

Em gái ông Cường là bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT DIC Corp cũng bị bán giải chấp 1,65 triệu cổ phiếu DIG trong thời gian từ 27-29/7/2026. Mẹ của ông Cường là bà Lê Thị Hà Thành cũng báo cáo bị bán giải chấp 1,25 triệu cổ phiếu trong thời gian từ ngày 27-30/7/2026.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào tháng 4, ông Nguyễn Hùng Cường đã trả lời thắc mắc của cổ đông liên quan tới việc cổ phiếu của cá nhân Chủ tịch và gia đình bị bán giải chấp.

"Không ai mong muốn việc cổ phiếu bị giải chấp, hoàn toàn do biến động của thị trường. Về phía cá nhân tôi và các cổ đông trong gia đình, chúng tôi luôn cam kết nắm giữ cổ phần với tinh thần cao nhất và chắc chắn sẽ tìm mọi biện pháp để gia tăng tỷ lệ sở hữu khi điều kiện cho phép.

Tôi cũng khẳng định lại một lần nữa rằng về phía cá nhân tôi và gia đình không bao giờ có mong muốn xảy ra việc giải chấp cổ phiếu. Đồng thời, chúng tôi sẽ từng bước mua lại và gia tăng tỷ lệ sở hữu trong thời gian phù hợp", lãnh đạo DIG cho hay.

Về tình hình kinh doanh luỹ kế 6 tháng đầu năm 2026, DIG mang về 758 tỷ đồng doanh thu thuần và 146 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 78% và gấp 9 lần cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, DIG đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 3.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 600 tỷ đồng, lần lượt giảm 36% và 27% so với thực hiện năm 2025. Như vậy công ty mới thực hiện được 25% mục tiêu doanh thu và 24% mục tiêu lợi nhuận sau 2 quý đầu năm.