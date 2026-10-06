Nóng: Novaland lên tiếng về tin đồn 'phá sản'

Theo Novaland, trong thời gian gần đây, doanh nghiệp ghi nhận một số nội dung có tính chất khẳng định hoặc suy diễn về tình hình hoạt động của Tập đoàn. Novaland cho rằng những thông tin này có thể dẫn đến cách hiểu không đầy đủ hoặc sai lệch về tình hình doanh nghiệp.

Novaland cho biết Tập đoàn hiện đang tập trung triển khai các giải pháp tái cấu trúc, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện các giải pháp liên quan đến nghĩa vụ đối với khách hàng, đối tác và các bên có liên quan.

Doanh nghiệp cảnh báo việc đăng tải, trích dẫn hoặc tiếp tục lan truyền những thông tin thiếu căn cứ, chưa được kiểm chứng có thể ảnh hưởng đến uy tín của Novaland, cũng như quyền lợi và tâm lý của khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và người lao động.

Novaland đề nghị rà soát, gỡ bỏ hoặc đính chính thông tin chưa được kiểm chứng

Trong thông cáo, Novaland cho biết tôn trọng quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận và cung cấp thông tin của các cơ quan truyền thông, tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, doanh nghiệp đề nghị việc đăng tải, phổ biến thông tin cần bảo đảm tính khách quan, chính xác, có căn cứ và được kiểm chứng, đặc biệt với những nội dung có khả năng tác động đến uy tín, hoạt động và quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

Novaland đề nghị các cơ quan, đơn vị và cá nhân rà soát những bài viết, nội dung, hình ảnh, video hoặc thông tin liên quan đã đăng tải; đồng thời chủ động gỡ bỏ, điều chỉnh hoặc đính chính những nội dung chưa được kiểm chứng, thiếu căn cứ hoặc không phản ánh chính xác tình trạng thực tế của Tập đoàn.

Đối với các thông tin về Novaland trong thời gian tới, doanh nghiệp đề nghị các bên tham khảo và xác minh từ những nguồn chính thức hoặc liên hệ trực tiếp với Tập đoàn để được cung cấp, đối chiếu thông tin trước khi đăng tải.

Novaland cho biết sẽ tiếp tục cung cấp thông tin tới cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác và các bên liên quan trên cơ sở minh bạch, nhất quán và tuân thủ các quy định về công bố thông tin.

Đáng chú ý, Novaland cũng đưa ra cảnh báo về khả năng áp dụng các biện pháp pháp lý nếu thông tin sai sự thật tiếp tục được đăng tải, phát tán hoặc duy trì sau khi doanh nghiệp đã thông báo.

Theo đó, nếu việc lan truyền thông tin gây thiệt hại đến uy tín, thương hiệu, hoạt động kinh doanh hoặc các quyền và lợi ích hợp pháp khác, Novaland cho biết bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định pháp luật. Các biện pháp được doanh nghiệp đề cập gồm yêu cầu cải chính, gỡ bỏ thông tin, bồi thường thiệt hại và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

Động thái này được Novaland đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp cho biết đang tiếp tục quá trình tái cấu trúc và triển khai các giải pháp nhằm phục hồi hoạt động kinh doanh, đồng thời xử lý các nghĩa vụ với khách hàng, đối tác và các bên liên quan.