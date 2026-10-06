Loạt động thái dồn dập tại các dự án “sống còn” của Novaland trước khi DN có thông báo chính thức về những thông tin “phá sản”, “mất khả năng hoạt động”

Dự án “sống còn” có nhiều tiến triển mới

Trong 2 ngày 28-29/9, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai đã ban hành 8 quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tại các khu vực thuộc cụm đại đô thị Aqua City do Novaland (NVL) làm chủ đầu tư.

Các quyết định liên quan đến dự án Aqua City, Khu đô thị Aqua Riverside City, Khu đô thị Aqua Waterfront City và các phân khu thuộc Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng.

Theo kết quả xác định nghĩa vụ tài chính, 7 trong 8 phân khu không phải nộp thêm tiền sử dụng đất sau khi điều chỉnh quy hoạch. Điều này giúp giảm áp lực về nghĩa vụ tài chính đối với dự án, đồng thời giúp Novaland xác định rõ hơn nhu cầu vốn cho các phân khu này.

Cùng với các quyết định phê duyệt giá đất, kết quả trên tạo thêm cơ sở để Novaland tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tập trung nguồn lực triển khai thi công và bàn giao sản phẩm tại Aqua City.

Đầu tháng 9, Sở Xây dựng Đồng Nai đã có thông báo về điều kiện đưa vào kinh doanh đối với 1.568 căn nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng ( thuộc Aqua City) - phân khu 2 của CTCP Đầu tư Địa ốc No Va.

Bên cạnh đó, 916 căn tại phân khu 3 do Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức cũng đủ điều kiện đưa vào kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai. Ngoài ra 1.310 căn tại phân khu 5 của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đại Phát cũng đưa vào kinh doanh.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, 3.794 căn nhà trên phù hợp với các quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Theo thông tin được công bố hồi tháng 8, các định chế tài chính đã cam kết tài trợ hơn 20.000 tỷ đồng cho quá trình thi công, hoàn thiện Aqua City trong giai đoạn 2026-2027, trong đó 5.444 tỷ đồng đã được giải ngân. Hơn 4.000 kỹ sư, công nhân cùng hàng trăm nhà thầu, đơn vị tư vấn và đối tác đang tham gia triển khai các hạng mục tại dự án.

Dự án Aqua City có quy mô khoảng 1.000 ha do Novaland làm chủ đầu tư Aqua City được xem là dự án mấu chốt, mang tính sống còn của Novaland. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ USD, có vị trí đắc địa khi nằm ven sông Đồng Nai.

Ông Dương Văn Bắc, Tổng Giám đốc Novaland, cho biết tháo gỡ pháp lý tại Aqua City và NovaWorld Phan Thiết là yếu tố then chốt để các giải pháp tài chính phát huy hiệu quả. Ông đánh giá sự vào cuộc của các cơ quan Trung ương và các tổ công tác của Chính phủ đã góp phần xử lý những vướng mắc vượt thẩm quyền địa phương, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án.

Về hoạt động kinh doanh, ông Bắc cho biết kế hoạch doanh thu năm 2026 chủ yếu dựa trên việc bàn giao các sản phẩm đã bán trước đó. Theo ông, đẩy nhanh thi công và bàn giao nhà vừa giúp doanh nghiệp ghi nhận doanh thu, khơi thông dòng tiền, vừa đáp ứng quyền lợi khách hàng. Sau tái cấu trúc, Novaland chú trọng hoàn thiện pháp lý trước khi triển khai dự án, tăng cường quản trị rủi ro và ứng dụng công nghệ để kiểm soát chi phí, tiến độ xây dựng.

Nhiều dự án khác cũng được đề nghị tháo gỡ

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi UBND các địa phương về việc rà soát, xử lý những dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc của Novaland. Văn bản được ban hành sau khi Bộ nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo liên quan đến báo cáo, kiến nghị của doanh nghiệp.

Đối với Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B rộng 136ha tại phường Cát Lái, Bộ cho biết việc xem xét, quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của UBND TPHCM và liên quan đến chức năng cho ý kiến của Bộ Tài chính. Theo kiến nghị của doanh nghiệp được dẫn lại, hồ sơ đề nghị điều chỉnh tiến độ đã nộp từ năm 2022 nhưng chưa được giải quyết. Dự án chưa được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Với Khu tái định cư Bình Khánh – The Water Bay rộng 30,2 ha tại Khu đô thị thủ Thiêm, Bộ đề nghị UBND TPHCM rà soát, xem xét dự án có thuộc trường hợp được áp dụng cơ chế xử lý theo Nghị quyết 29/2026/QH16 hay không. Quyết định giao đất trước đây của dự án đã bị thu hồi sau kết luận về vi phạm liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư và quản lý, sử dụng đất. Việc xác định đúng căn cứ và điều kiện pháp lý vì vậy là bước quan trọng để cơ quan có thẩm quyền quyết định hướng xử lý tiếp theo.

Novaland vừa cho biết trên một số trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội và các kênh truyền thông đang xuất hiện và lan truyền các nội dung có tính chất khẳng định hoặc suy diễn cho rằng Novaland "phá sản", "mất khả năng hoạt động" hoặc các thông tin khác có nội dung tương tự. Novaland khẳng định các thông tin nêu trên không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý, hoạt động thực tế của công ty và có thể dẫn đến cách hiểu không đầy đủ hoặc sai lệch về tình hình của công ty". Trong bối cảnh Tập đoàn Novaland đang tập trung triển khai các giải pháp tái cấu trúc, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh, đồng thời triển khai các giải pháp liên quan đến các nghĩa vụ đối với khách hàng, đối tác và các bên có liên quan, việc đăng tải, trích dẫn hoặc tiếp tục lan truyền những thông tin thiếu căn cứ hoặc chưa được kiểm chứng có thể tạo ra cách hiểu không đầy đủ về tình hình của công ty. Qua đó ảnh hưởng đến uy tín của Novaland, quyền lợi và tâm lý của khách hàng, đối tác, nhà đầu



