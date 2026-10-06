Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes (cập nhật sáng 6/10 giờ Việt Nam), tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo không còn là người giàu thứ hai Việt Nam. Bà Thảo hiện là Chủ tịch HĐQT Vietjet Air (VJC), Chủ tịch Sovico Group và Phó Chủ tịch thường trực HDBank (HDB). Với khối tài sản 4,1 tỷ USD, bà Thảo xếp sau vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Phạm Thu Hương.

Bà Phạm Thu Hương, người vừa vượt qua Chủ tịch Vietjet để trở thành người giàu thứ hai Việt Nam, hiện là Phó Chủ tịch Vingroup. Bà Hương từng là Chủ tịch của CTCP Di chuyển xanh và Thông minh GSM (đơn vị vận hành hãng taxi và gọi xe Xanh SM) trong một thời gian ngắn, khoảng nửa năm trước khi chuyển giao vị trí này cho ông Nguyễn Quốc Tuấn từ tháng 9/2026.

Tài sản của bà Phạm Thu Hương chủ yếu được tính toán theo số cổ phiếu nắm giữ trên sàn chứng khoán Việt Nam. Nữ tỷ phú này đang trực tiếp nắm hơn 341 triệu cổ phiếu VIC (tỷ lệ 4,4%). Ngoài ra, bà Hương còn đang nắm 148,3 triệu cổ phiếu LPBank (LPB). Cổ phiếu VIC tăng chóng mặt từ đầu năm 2025 đã đưa hai nữ doanh nhân này lọt danh sách tỷ phú USD của Forbes từ tháng 2/2026.

Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo là cái tên quen thuộc với bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes. Bà Thảo từng nhiều năm giữ vị trí là người giàu thứ hai Việt Nam trước khi Forbes đưa bà Hương vào danh sách tỷ phú USD. Tài sản của bà Thảo đã giảm đáng kể từ đầu năm do biến động của hai cổ phiếu VJC và HDB.

Mới đây, Vietjet vừa được CAPA – Trung tâm Hàng không, một tổ chức nghiên cứu và phân tích hàng không quốc tế – vinh danh là Hãng hàng không chi phí thấp/kết hợp của năm tại châu Á (Asia Low Cost/Hybrid Airline of the Year). Giải được trao trong khuôn khổ Hội nghị Lãnh đạo hàng không châu Á 2026 (CAPA Airline Leader Summit Asia 2026) tại Chitose, Hokkaido, Nhật Bản.

Trong khi đó, cổ đông HDBank đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối, đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5% từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của HDBank dự kiến tăng từ 50.053 tỷ đồng lên hơn 65.069 tỷ đồng.

Động thái củng cố nền tảng vốn, gia tăng dư địa tăng trưởng và tạo nguồn lực cho chiến lược phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Phần vốn điều lệ tăng thêm dự kiến được HDBank sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho vay trung, dài hạn và vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, qua đó tăng cường năng lực vốn và khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng.