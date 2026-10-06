iPhone cháy hàng, Điện Máy Xanh báo doanh thu kỷ lục gần 100.000 tỷ

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã DMX) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với doanh thu đạt 99.460 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) và hoàn thành 81% kế hoạch cả năm đề ra.

Riêng tháng 9, doanh thu của DMX đạt hơn 12.400 tỷ đồng, cao nhất từ đầu năm, vượt cả tháng cao điểm Tết Nguyên đán.

Tăng trưởng lan tỏa trên mọi chuỗi và ngành hàng, đến từ cửa hàng hiện hữu thay vì mở mới (SSSG 30%). Trả chậm 0% lãi suất và dịch vụ hậu mãi mở rộng thúc đẩy sức mua trong bối cảnh giá bán tăng mà không cần đẩy mạnh chiết khấu: doanh thu từ trả chậm tăng 50% YoY, nâng tỷ trọng trả chậm lên 38% (9T2025: 33%).

Động lực còn đến từ mở rộng danh mục sản phẩm và thị phần Apple tăng qua TopZone. Toàn bộ các chuỗi tại Việt Nam tăng trưởng doanh thu gần 30% dù không mở cửa hàng mới.

Trong đó, TopZone tăng mạnh nhất (+34%) nhờ các sản phẩm Apple tăng 50% YoY; lượng đặt trước và giao máy tuần đầu iPhone 18 series gấp đôi năm trước. Các ngành hàng chính khác tăng 15% đến 50% YoY, dẫn đầu là Máy lạnh và Laptop.

Về triển vọng quý 4, với sản phẩm Apple gập mới (iPhone Duo) và mùa mua sắm cao điểm cuối năm, DMX hướng đến mục tiêu tăng trưởng doanh thu cả năm 30% YoY.

Ngày 29/10 tới đây, DMX sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo danh sách chốt ngày 5/10. Một trong những nội dung chính là phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2026. Tỷ lệ và tổng số tiền của đợt chia mới chưa được công bố.

Đáng chú ý, đây có thể là lần thứ hai trong thời gian ngắn cổ đông DMX nhận một khoản tiền mặt lớn. Trước đó, vào ngày 26/8, DMX đã chi hơn 5.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt, với tỷ lệ 40%, tương đương 4.000 đồng/cổ phiếu. Khoản cổ tức này được lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2025.

Ngoài phương án cổ tức, Đại hội bất thường cuối tháng 10 của DMX còn dự kiến xem xét phương án chào bán trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ. Quy mô và các điều khoản cụ thể của đợt phát hành chưa được công bố.