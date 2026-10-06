SHS muốn phát hành tổng cộng 600 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã: SHS) vừa thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ lần 3 năm 2026.



Cụ thể, SHS dự kiến chào bán 2.000 trái phiếu với mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 200 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Mục đích phát hành nhằm cơ cấu 3 khoản nợ của tổ chức phát hành. Các khoản nợ này sẽ đáo hạn trong tháng 10/2026 chi tiết như sau:

Nguồn: SHS

Cùng với đó, SHS cũng thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ lần 4 năm 2026 với khối lượng 4.000 trái phiếu.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá là 100 triệu đồng, qua đó huy động 400 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Mục đích phát hành cũng nhằm cơ cấu một số khoản nợ sẽ đáo hạn trong tháng 10/2026 của tổ chức phát hành.

Điểm chung của cả 2 lô trái phiếu trên là đều có kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 10,5%/năm. Thanh toán lãi 6 tháng/lần, có kèm điều khoản mua lại trước hạn theo thỏa thuận. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2026.

Theo công bố trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm đến nay SHS đã phát hành 02 lô trái phiếu.

Trong đó, mã SHS12601 trị giá 119 tỷ đồng, được phát hành ngày 15/7/2026, kỳ hạn 1 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 15/7/2027.

Còn lại mã SHSL12602 trị giá 456 tỷ đồng được phát hành ngày 14/8/2026. Với kỳ hạn 1 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 14/8/2027.

Nguồn: SHS

Trong diễn biến khác, SHS sẽ chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 5% mệnh giá, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu, với tổng giá trị chi trả gần 450 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 09/10/2026, ngày thanh toán là 16/10/2026.

Trước đó, ngày 10/9/2026, SHS thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 45 triệu đơn vị.

Tỷ lệ thực hiện quyền 100:5, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 05 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện ưu tiên sử dụng hết thặng dư vốn cổ phần, phần còn lại sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Cổ phiếu phát hành đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu thưởng. Nếu hoàn tất đợt phát hành này, SHS sẽ tăng vốn điều lệ từ 8.994 tỷ đồng lên mức 9.444 tỷ đồng.

Đến ngày 15/9/2026, SHS tiếp tục thông qua việc triển khai phương án phát hành 15 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) 2026.

Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP có bị hạn chế chuyển nhượng, trong đó 50% tổng lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm và 50% còn lại bị hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm.

Thời gian triển khai đợt phát hành ESOP dự kiến trong năm 2026. Số tiền thu về 150 tỷ đồng từ đợt phát hành được sử dụng để bổ sung vốn cho vay ký quỹ.