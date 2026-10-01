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Ông Nguyễn Việt Cường tiếp tục bị bán giải chấp, CTCK vẫn không bán được cổ phiếu nào

| | Thị trường chứng khoán

Ông Nguyễn Việt Cường tiếp tục bị bán giải chấp, CTCK vẫn không bán được cổ phiếu nào

Đây không phải lần đầu các lệnh giải chấp cổ phiếu của Chủ tịch Kosy không thể thực hiện. T

CTCP Chứng khoán Đại Việt (DVSC) vừa công bố báo cáo kết quả bán giải chấp cổ phiếu KOS của CTCP Kosy liên quan đến Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường và một tổ chức có liên quan.

Theo báo cáo, trong phiên giao dịch ngày 5/10/2026, DVSC thực hiện bán giải chấp cổ phiếu KOS trên tài khoản của ông Nguyễn Việt Cường. Tuy nhiên, kết quả cho thấy số lượng chứng khoán bán khớp chỉ là 0 cổ phiếu. Báo cáo không công bố cụ thể số lượng cổ phiếu được đưa ra đặt bán giải chấp trong phiên.

Cùng ngày, DVSC cũng thực hiện bán giải chấp KOS trên tài khoản của CTCP Đầu tư Leo Regulus. Đây là tổ chức có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Việt Cường. Tương tự tài khoản của Chủ tịch Kosy, số lượng cổ phiếu bán khớp của Leo Regulus trong ngày 5/10 cũng bằng 0.

Đây không phải lần đầu các lệnh giải chấp cổ phiếu của Chủ tịch Kosy không thể thực hiện. Trước đó, trong phiên 1/10, Chứng khoán Đại Việt cũng bán giải chấp cổ phiếu KOS trên tài khoản của ông Nguyễn Việt Cường nhưng không khớp được cổ phiếu nào.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh thanh khoản cổ phiếu KOS suy giảm mạnh sau chuỗi giảm giá kéo dài. Trong 11 phiên giao dịch liên tiếp từ ngày 21/9 đến 5/10, KOS đều đóng cửa tại mức giá sàn. Hiện giá cổ phiếu này đã rơi xuống 13.700 đồng/cp.

So với mức 27.950 đồng/cp vào ngày 21/9, thị giá KOS đã giảm hơn 51% chỉ sau khoảng nửa tháng. Với hơn 216,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa của doanh nghiệp chỉ còn khoảng 2.966 tỷ đồng.

Không chỉ ông Nguyễn Việt Cường và Leo Regulus, áp lực giải chấp thời gian qua còn xuất hiện tại tài khoản của nhiều lãnh đạo Kosy, song kết quả tương tư khi không thể khớp do thanh khoản ở mức thấp. Các lệnh bán giải chấp cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT Kosy, và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Tổng Giám đốc, liên tục không thành công.

Trước chuỗi giảm sâu của cổ phiếu, ông Nguyễn Việt Cường từng bán 4,3 triệu cổ phiếu KOS trong giai đoạn từ ngày 27/8 đến 24/9/2026. Sau giao dịch, ông Cường còn sở hữu hơn 72,3 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 33,43% vốn điều lệ Kosy.

Về phía doanh nghiệp, Kosy cho biết việc một số công ty chứng khoán điều chỉnh giảm tỷ lệ cấp margin đối với KOS và thực hiện giải chấp đã làm gia tăng áp lực bán trên thị trường. Công ty đồng thời khẳng định các hoạt động cốt lõi gồm đầu tư, phát triển bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành dự án vẫn diễn ra bình thường, không có biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp ảnh hưởng tới giá cổ phiếu.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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