Doanh nghiệp đề xuất xây tòa tháp đôi cao nhất thế giới bất ngờ muốn rót thêm tiền vào Thaigroup

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings (mã chứng khoán: THD) vừa thông qua việc đăng ký mua thêm cổ phần tại Công ty CP - Tập đoàn Thaigroup trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Theo nghị quyết, Thaiholdings hiện sở hữu 172,32 triệu cổ phần Thaigroup, tương ứng 48% vốn điều lệ. Doanh nghiệp đăng ký mua thêm 78,32 triệu cổ phần phổ thông, tương đương 38,02% tổng lượng cổ phần được Thaigroup chào bán trong đợt này.

Nếu hoàn tất giao dịch, số cổ phần Thaigroup do Thaiholdings nắm giữ sẽ tăng lên 250,64 triệu đơn vị. Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu dự kiến giảm còn 44,36% vốn điều lệ do quy mô vốn của Thaigroup đồng thời được mở rộng.

Đây không phải lần đầu tiên trong năm nay Thaiholdings đăng ký mua thêm cổ phần Thaigroup. Hồi tháng 7/2026, doanh nghiệp từng thông qua việc mua thêm 52,32 triệu cổ phần trong một đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trước giao dịch khi đó, Thaiholdings sở hữu 120 triệu cổ phần, tương ứng 48% vốn Thaigroup; sau khi mua, lượng sở hữu tăng lên 172,32 triệu cổ phần nhưng tỷ lệ vẫn giữ nguyên ở mức 48%.

Thaigroup hiện là khoản đầu tư liên kết lớn nhất của Thaiholdings. Tại ngày 30/6/2026, giá trị khoản đầu tư của Thaiholdings vào Thaigroup đạt hơn 2.373 tỷ đồng. Tổng tài sản Thaiholdings cùng thời điểm ở mức khoảng 5.400 tỷ đồng.

Thaigroup trước đây từng là công ty con của Thaiholdings. Tháng 6/2024, Thaiholdings hoàn tất chuyển nhượng 84 triệu cổ phần Thaigroup, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 81,6% xuống 48% và không còn hợp nhất doanh nghiệp này như công ty con.

Động thái tăng đầu tư vào Thaigroup diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp trong nhóm đang theo đuổi hàng loạt dự án quy mô lớn. Thaigroup từng hé lộ kế hoạch triển khai tổ hợp dự án có diện tích hơn 1.000 ha tại Ninh Bình, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 128.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, Thaiholdings là một trong ba thành viên của liên danh đề xuất phát triển dự án Hanoi Twin Towers 99 tại khu đất số 5-7 Đào Duy Anh, Hà Nội, cùng Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn - thành viên Tập đoàn Vingroup.

Theo đề xuất gửi UBND TP Hà Nội hồi tháng 7, dự án được quy hoạch trên khu đất khoảng 34.936 m2, gồm hai tòa tháp 99 tầng nổi, 6 tầng hầm, chiều cao khoảng 568 m. Tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD. Nếu được triển khai theo phương án đề xuất, Hanoi Twin Towers 99 hướng tới trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu THD kết phiên 5/10 quanh mức 108.700 đồng/cổ phiếu, giảm 0,28%.