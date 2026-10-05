Thaiholdings rót thêm tiền vào Thaigroup

Công ty cổ phần Thaiholdings (HNX: THD) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc rót vốn vào Tập đoàn Thaigroup.

Thaiholdings hiện sở hữu 172,32 triệu cổ phần Thaigroup, tương đương 48% vốn điều lệ. Doanh nghiệp đăng ký mua thêm 78,32 triệu cổ phần Thaigroup trong đợt phát hành thêm 206 triệu cổ phần của Thaigroup - tương đương mức tăng 2.060 tỷ đồng vốn điều lệ.

Tính theo mệnh giá, số tiền mà Thaiholdings rót vào Thaigroup là 783 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức giá cổ phiếu mua vào không được công bố trong nghị quyết của HĐQT Thaiholdings.

Sau đợt chào bán, vốn điều lệ Thaigroup theo tính toán có thể tăng lên khoảng 5.650 tỷ đồng, tức tăng hơn 57% so với hiện tại.

Thaigroup muốn tăng vốn giữa lúc theo đuổi loạt dự án tỷ USD

Việc Thaigroup lên kế hoạch tăng vốn diễn ra trong bối cảnh nhóm doanh nghiệp liên quan đến Thaiholdings đang theo đuổi nhiều dự án có quy mô đầu tư rất lớn.

Hồi tháng 5/2026, Thaigroup vừa hé lộ kế hoạch triển khai một siêu tổ hợp dự án tại Ninh Bình vào cuối năm nay. Với quy mô hơn 1.000 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 128.000 tỷ đồng (khoảng 5 tỷ USD), đây được xem là một trong những quân bài chiến lược nhằm đưa Ninh Bình trở thành cực tăng trưởng mới.

Tháng 7/2026, liên danh gồm Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty Cổ phần Thaiholdings và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn đã đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt quy hoạch và cho phép lập dự án Hanoi Twin Towers 99 tại khu đất số 5-7 Đào Duy Anh.

Phối cảnh tòa tháp 99 tầng trên "đất vàng" khách sạn Kim Liên. Ảnh: CĐT

Theo đề xuất, dự án có diện tích khoảng 34.936 m2, tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD, gồm 99 tầng nổi và 6 tầng hầm, chiều cao khoảng 568 m. Nếu được triển khai theo phương án đề xuất, công trình được kỳ vọng trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới và nằm trong nhóm những công trình cao nhất toàn cầu.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, nguồn vốn thực hiện dự án dự kiến gồm vốn tự có của liên danh và nguồn vốn được thu xếp từ các tổ chức tài chính nước ngoài.