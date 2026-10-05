Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000

Bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập quy hoạch theo cơ chế mới

Theo Quyết định số 5405/QĐ-UBND được UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 30/9/2026, quyết định cũ được bãi bỏ toàn bộ.

Đáng chú ý, việc bãi bỏ Quyết định 6142 không đồng nghĩa với việc Hà Nội dừng nghiên cứu, lập quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này theo quy định mới, phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và các định hướng phát triển mới của thành phố.

Cụ thể, việc nghiên cứu, lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, sẽ được thực hiện theo Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND thành phố Hà Nội về quy hoạch không gian ngầm, quy hoạch đô thị, nông thôn và kiến trúc trên địa bàn.

Trình tự, nội dung và thành phần hồ sơ sẽ tuân thủ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn cùng các quy định pháp luật hiện hành.

UBND thành phố giao Ban Quản lý đồ án Quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Xây dựng, với vai trò đơn vị tổ chức lập quy hoạch, phối hợp cùng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các sở, ngành liên quan tiếp tục triển khai công việc.

Các đơn vị được yêu cầu kế thừa những nội dung đã nghiên cứu, triển khai trước đây theo Quyết định số 5554/QĐ-UBND ngày 11/11/2025, bảo đảm tiến độ và không làm gián đoạn công tác nghiên cứu quy hoạch.

Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn Ban Quản lý đồ án Quy hoạch kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội trong quá trình thực hiện. Các sở, ngành liên quan cũng được yêu cầu phối hợp, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ theo chức năng.

Đối với những công việc, hồ sơ, hợp đồng và kinh phí đã thực hiện theo Quyết định số 5554/QĐ-UBND, thành phố yêu cầu xử lý theo quy định pháp luật và đúng thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phối cảnh tòa tháp 109 tầng. Ảnh: Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội

Trước đó, vào tháng 9, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở). Việc lấy ý kiến kéo dài 20 ngày, bắt đầu từ ngày 7/9.

Phạm vi lấy ý kiến gồm 16 phường, xã trong ranh giới lập quy hoạch (Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam; Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân) và 08 phường, xã trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch (Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Yên Sở và xã Yên Lãng). Đối với các cơ quan, tổ chức tại các địa phương nêu trên, thời hạn có ý kiến bằng văn bản là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Theo Cổng TTĐT TP Hà Nội, việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5000) để thực hiện dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được thực hiện trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết quan trọng của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ.

Phạm vi nghiên cứu trải dài 40 km theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, đi giữa đô thị trung tâm, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 9 xã và 7 phường ven sông Hồng.

Quy mô nghiên cứu khoảng 11.418 ha, trong đó hiện trạng khu vực quy hoạch gồm trên 3.600 ha mặt nước (chiếm 30%), đất sản xuất nông nghiệp khoảng 5.700 ha (chiếm 50%), đất ở khoảng 1.100 ha (chiếm 10%). Tổng dân số khoảng 280.000, phân bố không đồng đều, gồm cả dân cư đô thị và ngoại thành.

Trong phạm vi quy hoạch hiện có 123 di tích (một di tích quốc gia đặc biệt; 26 di tích cấp quốc gia; 35 di tích cấp thành phố; 61 di tích chưa xếp hạng) và 14 địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến.

Tháp Kỷ nguyên cao 109 tầng

Đồ án điều chỉnh phân làm ba đoạn không gian. Phân đoạn 1 (từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long) diện tích khoảng 3.400 ha, dân số khoảng 160.000, được định hướng là khu vực tái thiết đô thị, cải tạo chỉnh trang làng xóm truyền thống, phát triển công viên sinh thái, bảo tồn tự nhiên và thể dục thể thao.

Phân đoạn 2 (từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì) diện tích khoảng 4.500 ha, dân số khoảng 541.000, là khu vực trọng tâm - "Phòng khách đô thị", khu vực tái thiết đô thị, trung tâm dịch vụ tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo, công trình điểm nhấn liên kết Hồ Tây - Cổ Loa.

Phân đoạn 3 (từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở) diện tích khoảng 3.400 ha, dân số khoảng 499.000. Khu vực này tập trung các cụm công viên, phát triển đô thị (khu đô thị định cư và đa mục tiêu phường Lĩnh Nam), khu dịch vụ - thương mại và các không gian nông nghiệp sinh thái.

Quy mô dân số dự báo từ 800.000 đến 1.200.000 với chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng khoảng 55 m2/người, chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở khoảng 15 m2/người. Chỉ tiêu mật độ xây dựng, khu dịch vụ - công cộng 60%, nhóm nhà ở từ 35-40%, khu công viên chuyên đề 25% và khu công viên công cộng 5%.

Về tầng cao, định hướng phổ biến từ 30 đến 45 tầng, trong đó có công trình điểm nhấn và biểu tượng đô thị là tháp Kỷ nguyên cao 109 tầng. Làng xóm truyền thống dự kiến cao 3 tầng (sẽ được đánh giá theo tiêu chí cụ thể của từng dự án trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500).