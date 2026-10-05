Tổng giám đốc Đoàn Văn Hiểu Em lần thứ hai gom cổ phiếu DMX

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã: DMX, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là Tổng giám đốc Đoàn Văn Hiểu Em.

Theo đó, ông Đoàn Văn Hiểu Em báo cáo đã mua thêm 732.000 cổ phiếu DMX trong thời gian từ ngày 10/9 đến ngày 2/10/2026 bằng phương thức khớp lệnh trên sàn. Qua đó, ông Đoàn Văn Hiểu Em nâng sở hữu từ 4,1 triệu cổ phiếu lên 4,83 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,32% lên 0,38% vốn Điện Máy Xanh.

Trước đó, Tổng Giám đốc Điện Máy Xanh đã mua vào 268.000 cổ phiếu DMX bằng phương thức khớp lệnh trong phiên 6/8/2026 để nâng sở hữu từ 3,83 triệu cổ phiếu lên 4,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,302 lên 0,32% vốn DMX.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em. Ảnh: DMX

Bên cạnh việc mua cổ phiếu DMX, ông Đoàn Văn Hiểu Em còn báo cáo đã bán ra 1 triệu cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã: MWG, sàn HoSE) trong thời gian từ 7/9 đến 23/9/2026.

Qua đó, vị lãnh đạo này giảm sở hữu từ 2,26 triệu cổ phiếu MWG (tỷ lệ 0,15%) xuống mức 1,26 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,08% vốn Thế Giới Di Động.

Theo công bố trước đó, giao dịch nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục để chuyển sang đầu tư cổ phiếu DMX của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh với định hướng đồng hành dài hạn cùng công ty.

Được biết, ông Đoàn Văn Hiểu Em cũng đồng thời là Thành viên HĐQT điều hành tại MWG, công ty mẹ của DMX.

Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu DMX, ông Võ Hà Trung Tín - Thành viên HĐQT Điện Máy Xanh đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu DMX nhằm mục đích đầu tư cá nhân trong thời gian từ ngày 18/9 đến ngày 17/10/2026.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Tín không sở hữu cổ phiếu DMX nào. Nếu giao dịch thành công, ông Tín sẽ sở hữu 0,00788% vốn và trở thành cổ đông tại Điện Máy Xanh.

Trong diễn biến khác, ngày 5/10/2026, Điện Máy Xanh chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 29/10/2026 bằng hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến; địa điểm họp sẽ được thông báo cụ thể tại thư mời họp và tài liệu đại hội.

Nội dung cuộc họp nhằm thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2026; phương án chào bán trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ và các nội dung khác giao Chủ tịch HĐQT quyết định đưa vào chương trình của Đại hội.