Cổ phiếu Novaland bất ngờ xuất hiện dấu hiệu lạ

Novaland đang có kế hoạch phát hành gần 800,7 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động gần 8.007 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua là 1/10, tức ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/9.

Trên thị trường chứng khoán, trước ngày giao dịch không hưởng quyền, cổ phiếu NVL đã chứng kiến loạt phiên mất giá sâu với khối lượng sang tay trung bình từ 7 triệu – 22 triệu cổ phiếu, trong đó có hai phiên giảm gần hết biên độ.

Đỉnh điểm diễn ra trong phiên 30/9, đúng ngày giao dịch không hưởng quyền của đợt phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu. Trong đó, có tới hơn 97 triệu cổ phiếu NVL được sang tay, tương ứng giá trị gần 1.000 tỷ đồng, cho thấy lượng cung lớn đã được hấp thụ khi lực cầu bắt đáy nhập cuộc sau hai phiên giảm sàn liên tiếp.

Tuy nhiên, thanh khoản nhanh chóng hạ nhiệt trong hai phiên cuối tuần vừa rồi.

Với hơn 15,6 triệu cổ phiếu được giao dịch ngày 1/10 và khoảng 40,8 triệu đơn vị ngày 2/10 theo số liệu trên, dòng tiền vào NVL chưa cho thấy sự duy trì ở mức đột biến như phiên 30/9.

Thanh khoản nhanh chóng hạ nhiệt trong hai phiên cuối tuần vừa rồi.

Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư đang có xu hướng thận trọng hơn sau nhịp biến động mạnh, trong bối cảnh thị giá đã tiến sát mức 10.000 đồng/cp - giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Giờ đây, áp lực đối với cổ đông NVL lúc này không đơn thuần nằm ở quyết định bán hay giữ cổ phiếu, mà còn ở bài toán có tiếp tục bỏ vốn thực hiện quyền mua hay không.

Trong trường hợp không tham gia đợt phát hành, cổ đông có nguy cơ bị pha loãng tỷ lệ sở hữu nếu toàn bộ lượng cổ phiếu mới được phân phối (tỷ lệ phát hành 3:1). Ngược lại, việc thực hiện quyền đồng nghĩa phải tiếp tục rót thêm tiền vào một doanh nghiệp dự kiến sử dụng phần lớn số tiền huy động để xử lý các nghĩa vụ nợ và khoản phải trả quá hạn cho bản thân và hai công ty con.

Theo ghi nhận tại 10h30 ngày 5/10, khối lượng giao dịch đang dừng ở mức gần 5,3 triệu cổ phiếu với áp lực vẫn đang nghiêng về bên bán. Giá NVL tại thời điểm này là 10.250 đồng/cp.

Theo kế hoạch, nếu chào bán thành công gần 800,7 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, Novaland dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thay vì dùng hàng nghìn tỷ đồng huy động được từ cổ đông để xử lý bài toán mở rộng quỹ đất hay gỡ vướng các dự án đang khó khăn - thứ trực tiếp tạo ra dòng tiền cho doanh nghiệp - thì Novaland sử dụng để trả nợ và thanh toán các khoản trái phiếu đến hạn.

Tại ngày 30/6/2026, tổng dư nợ vay của Novaland là 72.900 tỷ đồng, tương đương 28% tổng nguồn vốn.

Khoảng 30.500 tỷ đồng trong số đó sẽ đáo hạn trong vòng 12 tháng tới (trong đó có khoảng 13.200 tỷ đồng trái phiếu).

Cuối kỳ, Novaland còn ghi nhận hơn 16.700 tỷ đồng nợ gốc quá hạn. Một phần nghĩa vụ đã được các bên thống nhất gia hạn. Từ ngày 1/7 đến thời điểm báo cáo được phê duyệt, doanh nghiệp tiếp tục thanh toán hơn 2.400 tỷ đồng nợ gốc.

Kiểm toán tiếp tục nhấn mạnh vấn đề hoạt động liên tục của Novaland tại báo cáo soát xét bán niên 2026 vừa rồi, trong bối cảnh dòng tiền kinh doanh thâm hụt và doanh nghiệp còn các nghĩa vụ tài chính đến hạn, thậm chí quá hạn. Đây là dấu hiệu cho thấy quá trình tái cấu trúc vẫn đang diễn ra và chưa thể xem là đã hoàn tất.