KSB tiếp tục được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng gần 2ha đất để thực hiện dự án

UBND TP.HCM ban hành Quyết định về việc cho phép Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (MCK: KSB) chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư khai thác mỏ đá xây dựng Tân Mỹ tại xã Thường Tân.

Cụ thể, UBND TP cho phép KSB chuyển mục đích sử dụng 19.727,3 m² đất trong ranh khai thác (gồm 8.271,3 m² đất trồng cây lâu năm và 11.456 m² đất trồng lúa).

Hình thức sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng là Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hằng năm tại xã Thường Tân. Diện tích 213,7 m² đất trồng cây lâu năm thuộc hành lang an toàn đường bộ không thuộc diện tích được phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Quyết định này; tiếp tục được quản lý, sử dụng theo hiện trạng, đúng mục đích sử dụng đất đã được xác định và quy định của pháp luật về hành lang bảo vệ an toàn công trình; không được sử dụng vào hoạt động khai thác khoáng sản hoặc thực hiện hoạt động làm ảnh hưởng đến việc quản lý, bảo vệ công trình giao thông.

Thời hạn sử dụng đất kể từ ngày UBND TP ký Quyết định này đến ngày 28/8/2029 (theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 134/GP-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh Bình Dương trước đây).

UBND TP.HCM yêu cầu KSB liên hệ Sở, ngành liên quan để được hướng dẫn thực hiện việc xác định nghĩa vụ về tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai, đầu tư và các nghĩa vụ khác theo quy định; sử dụng đất đúng mục đích, vị trí, ranh giới, diện tích và thời hạn được cho phép; không sử dụng đất ngoài phạm vi được cơ quan có thẩm quyền xác định.

Việc sử dụng đất để khai thác khoáng sản chỉ được thực hiện khi Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực.

UBND xã Thường Tân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, quy hoạch; kịp thời xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật...

Trước đó, KSB cũng được cho phép chuyển mục đích sử dụng 56.018,8 m² đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ lộ thiên tại mỏ đá xây dựng Tam Lập 3 tại xã Phú Giáo, TP.HCM.

Cụ thể, cho thuê 3.621,6 m² đất suối, mương xen kẹt do Nhà nước quản lý; cho phép chuyển mục đích sử dụng 52.397,2 m² đất trồng cây lâu năm sang đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, trong đó có 6.495,7 m² đất thuộc hành lang bảo vệ suối, mương theo hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm. Mục đích sử dụng đất là để cho hoạt động khoáng sản. Thời hạn sử dụng đất kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến ngày 3/4/2033.