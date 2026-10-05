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Ngân hàng liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ tăng kịch trần

| | Doanh nghiệp

Ngân hàng liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ tăng kịch trần

Sáng 5/10, LPB bất ngờ tăng hết biên độ sau nhịp điều chỉnh mạnh, trong khi LPS cũng bật tăng gần 5%.

Đến khoảng 11h sáng 5/10, cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tăng 6,97%, lên 43.000 đồng/cổ phiếu và chạm giá trần. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,8 triệu cổ phiếu.

Nhịp tăng xuất hiện sau quãng điều chỉnh khá mạnh của LPB. Trên đồ thị 3 tháng, cổ phiếu này từng giao dịch trên vùng 50.000 đồng/cổ phiếu, sau đó liên tục đi xuống và có thời điểm lùi về sát 40.000 đồng.

Cổ phiếu có gần 10% vốn của vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng trần, mã chứng khoán có 2 Gen Z 2001-2003 nắm gần 27% vốn cũng bật gần 5% - Ảnh 1.

 LPBank hiện có hai cổ đông cá nhân đáng chú ý là vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ông Vượng đang sở hữu khoảng 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn điều lệ. Bà Phạm Thu Hương sở hữu hơn 148,3 triệu cổ phiếu, tương đương 4,965%. Tổng cộng, hai vợ chồng trực tiếp nắm hơn 294,5 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 9,86% vốn LPBank. 

Khoản đầu tư của ông Phạm Nhật Vượng vào LPBank được phía Vingroup xác nhận là đầu tư tài chính cá nhân và ông không tham gia điều hành ngân hàng.

Cùng thời điểm, cổ phiếu LPS của CTCP Chứng khoán LPBank cũng tăng mạnh. Đến khoảng 11h03, LPS giao dịch ở 18.550 đồng/cổ phiếu, tăng 4,8%, với hơn 529.000 cổ phiếu được sang tay.

Cổ phiếu có gần 10% vốn của vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng trần, mã chứng khoán có 2 Gen Z 2001-2003 nắm gần 27% vốn cũng bật gần 5% - Ảnh 2.

 LPS cũng vừa trải qua nhịp giảm sâu kể từ khi lên sàn. Cổ phiếu này chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 18/8 với giá tham chiếu 30.000 đồng/cổ phiếu. Sau giai đoạn đầu giao dịch trên vùng 30.000 đồng, thị giá liên tục đi xuống và hiện còn dưới 20.000 đồng/cổ phiếu.

Cơ cấu cổ đông của Chứng khoán LPBank cũng gây chú ý với hai người con Gen Z của ông Nguyễn Đức Thụy. Bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, sinh năm 2001, và ông Nguyễn Xuân Thái, sinh năm 2003, mỗi người hiện sở hữu khoảng 190,02 triệu cổ phiếu LPS, tương ứng 13,49% vốn. Như vậy, hai chị em đang trực tiếp nắm tổng cộng khoảng 27% vốn Chứng khoán LPBank.

Với thị giá 18.550 đồng/cổ phiếu sáng 5/10, riêng lượng cổ phiếu LPS do hai người nắm giữ có giá trị thị trường khoảng 7.050 tỷ đồng.

Anh Khôi

Việt Nam hàng ngày

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