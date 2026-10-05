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Thủ đoạn che giấu doanh thu từ mỏ khoáng sản của Tuấn ‘thần đèn’

| | Doanh nghiệp

Quá trình khai thác mỏ đất Tượng Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Tuấn "thần đèn" và đồng phạm thỏa thuận với khách xuất hóa đơn với giá thấp hơn giá mua bán thực tế. Đối với những khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn, các bị can không hạch toán, để ngoài sổ sách kế toán số lượng khoáng sản đã bán và doanh thu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận và đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Xây dựng Dân dụng và Công trình giao thông ALMA (gọi tắt là Công ty ALMA) tại Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.

Trong đó, Nguyễn Anh Tuấn, hay Tuấn "thần đèn" (SN 1974, có 5 tiền án) cùng 3 bị can, bị đề nghị truy tố về 3 tội danh: “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2021, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành thống nhất góp vốn để nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty ALMA. Nguyễn Anh Tuấn và Trịnh Xuân Thành thống nhất giao Trịnh Văn Tuấn thực hiện các thủ tục để công ty được khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 7/2024, Công ty ALMA bắt đầu hoạt động khai thác tại mỏ đất Tượng Sơn. Nguyễn Anh Tuấn và Trịnh Văn Tuấn thống nhất sẽ thỏa thuận với khách hàng để xuất hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế. Đối với những khách hàng không lấy hóa đơn thì không hạch toán, để ngoài sổ sách kế toán khối lượng khoáng sản và doanh thu bán khối lượng khoáng sản này.

Sau đó, Nguyễn Xuân Long - Giám đốc Công ty ALMA và Nguyễn Mạnh Cường - quản lý, điều hành mỏ Tượng Sơn đã trao đổi, phổ biến lại chủ trương cho các nhân viên kế toán Công ty ALMA triển khai thực hiện.

Khi khách hàng liên hệ mua đất tại mỏ, nhân viên kế toán sẽ trao đổi, thỏa thuận với khách hàng về số lượng đất mua bán, giá ghi trên hóa đơn và giá bán thực tế.

Hằng ngày, Lê Ngọc Tùng - Giám đốc điều hành mỏ đất Tượng Sơn của Công ty ALMA sẽ tập hợp các phiếu, bảng kê xuất vật liệu và chuyển sổ bán hàng về văn phòng Công ty ALMA.

Nhân viên kế toán tập hợp thành bảng kê, theo dõi tổng khối lượng thực tế đã bán hằng ngày, số liệu công nợ của khách hàng, trong đó có các thông tin về tên khách hàng, số lượng đất bán cho từng khách hàng, đơn giá...

Đối với khách hàng cần lấy hóa đơn giá trị gia tăng thì đến Văn phòng Công ty để hoàn thiện hợp đồng, biên bản nghiệm thu và các tài liệu liên quan để xuất hóa đơn.

Tuấn "thần đèn".

Việc thu, quản lý tiền bán đất tại mỏ đất Tượng Sơn được Nguyễn Anh Tuấn giao cho Lê Văn Quân (thủ quỹ Công ty ALMA) thực hiện.

Tiền thu được từ việc bán đất không xuất hóa đơn, không kê khai kế toán do Lê Ngọc Tùng trực tiếp nhận của khách hàng tại mỏ Tượng Sơn, sau đó Tùng chuyển lại cho Nguyễn Mạnh Cường để Cường chuyển lại cho Quân quản lý.

Đáng chú ý, toàn bộ khoản tiền thu, chi trong ngày được Quân tự ghi ra một tờ giấy hoặc nhờ Phan Thị Trang (nhân viên), Nguyễn Mạnh Cường ghi giúp vào một tờ giấy. Đến cuối ngày, Quân tính tổng cộng số tiền thu - chi - tồn quỹ trong ngày để báo cho Nguyễn Anh Tuấn biết. Sau đó, Quân cất các tờ giấy này trong két sắt.

Đối với khoản tiền chênh lệch giữa giá ghi trên hóa đơn và giá bán thực tế, khách hàng sẽ mang đến nhà mẹ Nguyễn Anh Tuấn giao trực tiếp cho Lê Văn Quân. Trong vụ án này, Lê Văn Quân cùng 3 kế toán Công ty ALMA bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, số tiền chênh lệch giữa giá trị mua bán thực tế và giá trị xuất hóa đơn của Công ty ALMA đối với các khách hàng là hơn 7,6 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho tài sản Nhà nước hơn 1,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty ALMA đã khai thác hơn 78.000 m³ đất đá nhưng bỏ ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế, phí đối với khối lượng khoáng sản này, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 826 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền thiệt hại từ hành vi vi phạm quy định về kế toán là hơn 2,5 tỷ đồng.

Theo Thanh Hà

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